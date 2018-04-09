Строительные работы на объездной дороге в поселке Искателей в НАО возобновят с потеплением

"Объездную дорогу в поселке Искателей возобновят строить с потеплением. ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой » планирует возобновить работы по реконструкции участка магистральной дороги «Монтажников — Юбилейная» с приходом в регион устойчивых положительных температур. В летний период планируется завершить строительство моста и укладку асфальта. В целом работы планируется завершить до 30 октября, как прописано в государственном контракте", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что строительство моста через Захребетную курью к настоящему моменту практически завершено. Ограждения для него будут доставлены в Нарьян-Мар по зимнику в апреле.

Отмечается, что реконструкция магистральной дороги производится в основном за счет денег из федерального бюджета. За три года федеральный центр выделил на нее в общей сложности 153,2 млн рублей при цене контракта в 258,8 млн рублей.