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Строительные работы на объездной дороге в поселке Искателей в НАО возобновят с потеплением
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Строительные работы на объездной дороге в поселке Искателей в НАО возобновят с потеплением 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Строительные работы на объездной дороге в поселке Искателей, расположенном в четырех километрах от столицы Ненецкого автономного округа города Нарьян-Мар, возобновятся с приходом в регион тепла. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации НАО.
"Объездную дорогу в поселке Искателей возобновят строить с потеплением. ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой » планирует возобновить работы по реконструкции участка магистральной дороги «Монтажников — Юбилейная» с приходом в регион устойчивых положительных температур. В летний период планируется завершить строительство моста и укладку асфальта. В целом работы планируется завершить до 30 октября, как прописано в государственном контракте", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что строительство моста через Захребетную курью к настоящему моменту практически завершено. Ограждения для него будут доставлены в Нарьян-Мар по зимнику в апреле.
Отмечается, что реконструкция магистральной дороги производится в основном за счет денег из федерального бюджета. За три года федеральный центр выделил на нее в общей сложности 153,2 млн рублей при цене контракта в 258,8 млн рублей.
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