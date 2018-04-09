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Житель Тукаевского района расклеил на дверях интимные фото бывшей коллеги
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Житель Тукаевского района расклеил на дверях интимные фото бывшей коллеги 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Житель Тукаевского района наклеил на дверях интимные фотографии бывшей коллеги, отказавшейся одолжить ему деньги в долг, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Суд признал 50-летнего мужчину виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Суд установил, что 16 января подсудимый расклеил на дверях подъездов по ул. Центральной в пос. Нефтебаза интимные фото бывшей коллеги. Женщину он ранее сфотографировал на свой телефон без ее согласия. Причиной распространения фотографий коллеги стал ее отказ давать ему деньги в долг.
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