Житель Тукаевского района расклеил на дверях интимные фото бывшей коллеги

Житель Тукаевского района наклеил на дверях интимные фотографии бывшей коллеги, отказавшейся одолжить ему деньги в долг, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Суд признал 50-летнего мужчину виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Суд установил, что 16 января подсудимый расклеил на дверях подъездов по ул. Центральной в пос. Нефтебаза интимные фото бывшей коллеги. Женщину он ранее сфотографировал на свой телефон без ее согласия. Причиной распространения фотографий коллеги стал ее отказ давать ему деньги в долг.