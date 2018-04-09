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В районе Люблино начали промывку цоколей домов
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В районе Люблино начали промывку цоколей домов 

Управа района Люблино 43 минуты назад
Фото: Мое Люблино
Промывку цоколей и домовых знаков двух жилых многоквартирных зданий провели коммунальщики в районе Люблино. Как рассказали в организационном отделе районной управы, работы были выполнены в рамках месячника по благоустройств
у.
— На минувшей неделе была завершена промывка цоколей и домовых знаков по адресам: улица Белореченская, д. 10 и проспект 40 лет Октября, д. 42, — уточнил представитель организационного отдела.
Напомним, что 14 и 21 апреля в районе Люблино, как и по всей столице, пройдут массовые субботники с участием активных местных жителей, в том числе студентов и школьников. (мю)
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