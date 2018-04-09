В районе Люблино начали промывку цоколей домов

Промывку цоколей и домовых знаков двух жилых многоквартирных зданий провели коммунальщики в районе Люблино. Как рассказали в организационном отделе районной управы, работы были выполнены в рамках месячника по благоустройств

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— На минувшей неделе была завершена промывка цоколей и домовых знаков по адресам: улица Белореченская, д. 10 и проспект 40 лет Октября, д. 42, — уточнил представитель организационного отдела.

Напомним, что 14 и 21 апреля в районе Люблино, как и по всей столице, пройдут массовые субботники с участием активных местных жителей, в том числе студентов и школьников. (мю)