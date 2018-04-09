Ветераны Западного округа стали гостями Московской городской Думы

Экскурсия в Думу состоялась при поддержке активистов местного исполкома партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского в лице руководителя Сергея Симониана , секретарей первичных отделений и члена Регионального политсовета Яны Капитоновой.

В Думу пришли ветераны, которые давно хотели познакомиться с внутренней жизнью законодательного органа, они заранее подготовились к этой экскурсии. Это не первая экскурсия ветеранов Западного округа в Мосгордуму, поэтому приглашенные были очень горды тем, что именно к депутатам Евгению и Владимиру Герасимову они пришли сегодня на встречу.

Во время экскурсии ветераны увидели зал заседаний Мосгордумы, галерею, где собраны портреты руководителей городской думы и почетных граждан Москвы , зал приема официальных делегаций и парламентскую библиотеку. Гости Мосгордумы увидели фильм о деятельности Мосгордумы.

После увлекательной экскурсии по зданию Московской городской думы, сопровождавшейся рассказом о работе законодательного органа столицы, представители ветеранской организации пообщались с депутатом Евгением Владимировичем Герасимовым, представляющим в Мосгордуме районы Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Западного округа. Гости задали множество вопросов, касающихся открытия кинотеатров, домов культуры, магазинов шаговой доступности в районе, и непосредственной деятельности в районе Раменки муниципального депутата Владимира Герасимова. Ветеранов волновали проблемы и вопросы современного общества: проблемы магазинов одежды для инвалидов по приемлемым ценам, проблемы по участию в проекте «Активное долголетие», социальные вопросы.

«Нам удалось организовать связь между поколениями, которая сейчас необходима нашему обществу», — сказал Евгений Герасимов. — Мы также обсудили с представителями ветеранской организации проблемы, которые их беспокоят. В свою очередь, я пригласил всех сегодняшних гостей в театр Ленком, посетить весной спектакль с моим участием «Маленький Принц».

«Сегодня важно не забывать о том, через что прошли ветераны. Важно не забывать о том, что надо помогать пенсионерам. Благодарим их за заинтересованность, неравнодушие к вопросом своего района: открытию социального магазина «Ветеран», решению вопроса налаживаниях работы общественного транспорта по вечерам. Все вопросы нами взяты на контроль. Будем помогать их решать», — поделился о встрече Владимир Герасимов.

В завершении экскурсии руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Сергей Симониан вручил Владимиру Герасимову «Благодарственное письмо» от партийцев и отметил: «Как важна именно сегодня работа муниципального депутата района, единоросса Владимира Герасимова с ветеранской организацией. Хотим отметить его значительный вклад в развитие нашего района и готовность всегда принять самое непосредственное участие в социальной жизни его жителей!» В заключение встречи участники экскурсии сфотографировались на память.