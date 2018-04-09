Время работы аэроэкспрессов продлят до трех часов ночи в дни проведения вечерних игр ЧМ-2018 (интервью)

В период проведения чемпионата мира по футболу «Аэроэкспресс» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров. О том, какой подвижной состав будет задействован, какими дополнительными услугами смогут воспользоваться болельщики на борту экспрессов «Аэропорт-Москва», а также о стандартах качества и графиках работы в дни пиковых нагрузок, в интервью старшему корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Елене Демиденко, рассказал исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров

Елена Демиденко (Е. Д): Компания заявила о готовности перевезти за тот месяц с небольшим, что будет проходить ЧМ-2018, около 1,2 млн пассажиров. Как вычислялись эти показатели? На какой период прогнозируется пик нагрузки?

Валерий Федоров (В. Ф): Мы ориентируемся на информацию наших партнеров и штаба подготовки к чемпионату. Очень плотно взаимодействуем со всеми столичными аэропортами, получаем от них прогнозные данные о купленных билетах. Кроме того, мы хорошо знаем, какова наша традиционная доля в системе перевозок по «аэропортовым» маршрутам. Добавляем к этому такой немаловажный фактор, как доверие иностранных туристов к железнодорожному транспорту. Есть все основания полагать, что из всех возможных вариантов маршрутов в Москву значительная часть гостей турнира выберет «Аэроэкспресс». Суммируя, получаем прогнозные данные в 1,2 млн пассажиров за период проведения ЧМ-2018. Цифра посчитана экспертно, с определенными допущениями и возможными коррективами в соответствии с вновь поступающими данными. У нас также есть опыт участия в транспортном обслуживании Кубка конфедераций-2017, мы видели, какими темпами рос и падал пассажиропоток до, во время, и по завершении турнира. В дни КК-2017 пиковые нагрузки пришлись на матчи открытия и закрытия турнира. Думаю, это применимо и к чемпионату мира. Также мы готовимся к росту пассажиропотока в дни проведения матчей в Москве.

Е. Д. : Какая ваша линия будет работать с наибольшей нагрузкой?

Е. Д. : Во Внуково и в Домодедово ходят новые двухэтажные поезда большой вместимости. Возможно ли их использование на направлении до аэропорта «Шереметьево» во время максимального наплыва пассажиров?

В. Ф. : Нет, такие меры не предусмотрены. Безусловно, запуск двухэтажных поездов себя полностью оправдал, одиннадцать составов полностью перекрывают два направления. И большинство пассажиров, которые уже пользовались ими, смогли оценить преимущества этого подвижного состава — и комфорт, и внешний вид. Каждый вагон оборудован видеосистемой, климат-контролем, розетками и оснащен бесплатной Wi-Fi сетью, а для маломобильных пассажиров предусмотрен специальный лифт для перемещения между этажами. Что касается вместимости, то новые аэроэкспрессы позволяют перевозить больше людей. Например, в 6-вагонном поезде — 700 мест. Примерно столько же пассажиров может перевезти 11-вагонный одноэтажный поезд (697 мест). Но с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево ходят специально созданные для нас поезда ЭД4МКМ-АЭРО, которые полностью отвечают принятым в компании стандартам качества и нашим требованиям к комфорту пассажиров. Менять их мы не будем ни на время чемпионата, ни в дальнейшей перспективе.

Е. Д. : В концепции транспортного обслуживания ЧМ-2018 заложен принцип, согласно которому большинство болельщиков будут мигрировать по городам ЧМ-2018 вслед за своей командой. То есть, сразу после матча люди будут направляться на вокзалы и аэропорты. Вы готовы единовременно вывезти такое количество людей?

В. Ф. : Да, к росту пассажиропотока мы готовы, могу об этом сказать с уверенностью. Мы проводим большую работу, чтобы поездки в это время были комфортны и безопасны для наших пассажиров. На время проведения чемпионата мира по футболу мы увеличим количество стационарных касс, продлим время движения поездов в дни проведения матчей в Москве. Кроме этого, наши сотрудники проходят дополнительное обучение для работы в условиях существенного увеличения пассажиропотока. Все это будет работать на «разгрузку» транспортной системы. Но в значительной степени мы зависим от внешнего управления потоками, поэтому, чтобы избежать перенаселенности поезда, нужно обеспечить равномерный подход болельщиков к терминалам. Знаю, что вопросы эти решаются, работа ведется.

Е. Д. : Будет ли изменено ваше расписание на время ЧМ-2018: увеличится ли количество рейсов, сократятся ли интервалы движения, будут ли добавлены ночные поезда?

В. Ф. : Этот вопрос решается. Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса. Возможен вариант запуска одного-двух утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча. В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости. Е. Д. : Кто будет обеспечивать безопасность пассажиров в поездах и терминалах? Как будут пресекаться, к примеру, возможные стычки между болельщиками разных команд?

В. Ф. : Безопасность пассажиров — приоритет компании. В дни проведения чемпионата мира по футболу мы будем уделять повышенное внимание вопросам обеспечения пожарной и транспортной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущения актов незаконного вмешательства на стационарных объектах и в подвижном составе «Аэроэкспресса». В связи с реальной угрозой терактов на объектах транспортной инфраструктуры в дни проведения ЧМ-2018 планируем реализовать ряд дополнительных мероприятий по укреплению пропускного и внутриобъектового режимов на наших терминалах и особенно на железнодорожной станции в аэропорту Домодедово.

ФСБ, Компания будет активно сотрудничать с МВД РЖД и ее структурами. Это касается, в том числе, вопросов обмена информацией об угрозах, а также при обнаружении на объектах бесхозных вещей, предметов и при выявлении подозрительных лиц.

Отдельно хочу сказать об особой роли единого диспетчерского центра (ЕДЦ), сотрудники которого являются связующим и координирующим звеном в данной системе взаимодействия. На них также возложен контроль за состоянием безопасности и изменением оперативной обстановки на объектах с помощью инженерно-технических систем (видеонаблюдения, радиосвязи и охранной сигнализации), за исправностью и работоспособностью систем безопасности на стационарных объектах и в подвижном составе.

Мы организуем сопровождение электропоездов сотрудниками охраны на всех направлениях движения с участием представителей полиции, а также досмотр подвижного состава на конечных станциях после высадки пассажиров с целью выявления бесхозных и подозрительных вещей и предметов. Активное участие в этой работе примут кинологические посты на всех направлениях движения, которые будут функционировать в круглосуточном режиме.

Е. Д. : Вы говорили о том, что будут применяться все меры, чтобы избежать перенаселенности поездов. Но давка и скученность может возникнуть перед досмотровыми павильонами терминалов — один пассажир замешкается, за ним сразу же образуется «пробка». Вы прорабатываете этот вопрос?

В. Ф. : Да, безусловно. У нас есть план обеспечения безопасности в период проведения ЧМ-2018, он содержит много пунктов. Один из них — привлечение дополнительного персонала на досмотр и установка необходимой техники — рамок, интроскопов, газоанализаторов и так далее. О численности персонала и количестве дополнительных пунктов досмотра говорить еще рано, все будет зависеть от конкретной ситуации. Резервы у нас есть, мы сможем организовать дополнительные входные группы и в аэропортах, и на вокзалах. Если наших возможностей будет недостаточно, службы безопасности наших партнеров, аэропортов и вокзалов, готовы оказать помощь. Соответствующие договоренности есть.

Е. Д. : Будете ли вы увеличивать количество касс в терминалах?

В. Ф. : На данный момент у нас работает 13 касс. В резерве еще порядка семи. Безусловно, мы их запустим в эксплуатацию на время проведения ЧМ-2018. Это будут не автоматы, а обычные кассы с кассирами, которые смогут оказать разностороннюю консультационную поддержку, продать билет, позволить воспользоваться привилегиями, льготами. Безусловно, все наши автоматические системы продаж, такие как билетопечатающие автоматы, будут работать в полном режиме. Они все будут доступны для того, чтобы купить билет, оплатить поездку.

Е. Д. : Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить в аэроэкспрессах?

В. Ф. : Да, смогут. Зрители московских матчей ЧМ-2018 по футболу, волонтеры и люди, включенные в списки FIFA, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда. Зрителям для оформления бесплатного билета необходимо предоставить билет на матч в Москве и паспорт болельщика (Fan ID). Бесплатные билеты могут быть оформлены за два дня до матча, в день матча и через два дня после него. Получить их можно только в кассах компании.

Е. Д. : Это будут какие-то особенные, брендированные билеты?

В. Ф. : Нет, проездные документы будут выглядеть так же, как обычно. Оформление билетов — автоматизированный, отлаженный процесс и здесь важно обеспечить его надежность. Сейчас прорабатывается идея о том, чтобы болельщики могли проходить через наши турникеты по билетам на футбольные матчи. Есть определенная категория билетов с чипами, содержащими информацию о владельце и матче, который он собирается посетить в Москве. Возможен вариант интегрирования в наши турникеты систем считывания данных с таких чипов. То есть, билет на футбол будет одновременно и билетом на аэроэкспресс.

Е. Д. : Для гостей турнира будут предусмотрены какие-то ускоренные процедуры прохода на посадку?

В. Ф. : Нет, они будут проходить через турникеты в общем порядке. Единственное, мы планируем организовать отдельные проходы для организованных групп, заранее оформивших билеты. В крупных терминалах — таких, как в Домодедово, под эти цели будет отведено 20-25% пропускных пунктов. Эти проходы будут или выделены цветографической разметкой, или тензобарьерами, или на месте будет работать наш специальный персонал. Это делается для того, чтобы избежать очередей и обеспечить равномерную загрузку подвижного состава.

Е. Д. : Мобильное приложение «Аэроэкспресс» как-то изменится к ЧМ-2018?

В. Ф. : Мы постоянно работаем над расширением функционала приложения и выпуском обновлений. Следующий релиз запланирован на середину апреля 2018 г. Одна из возможностей, которая станет доступна пользователям, — оплата билетов с помощью Apple Pay. В апреле же будет заложена в приложение и новая система тарифов.

Е. Д. : Сейчас о ней уже можно говорить?

В. Ф. : Да, в данный момент мы разрабатываем линейку тарифов для тех, кто путешествует семьями или большими компаниями. Группы до четырех человек смогут купить билеты на специальных условиях. Средняя стоимость билета составит порядка 210-250 руб. на пассажира. Эта стоимость конкурентна с такси.

Е. Д. : Интерьеры терминалов и поездов будут оформляться особым образом к чемпионату?

В. Ф. : Этого не требуется, у нас достаточно узнаваемый стиль. Но отмечу, что с 14 июня по 15 июля этого года в терминале «Аэроэкспресс» аэропорта Шереметьево и, возможно, еще на Белорусском вокзале, будет проходить выставка картин, изображающих футболистов и тренеров настоящего и прошлого. Отличительная особенность этих работ в том, что выполнены они с фотографической достоверностью.

Е. Д. : Кто будет там представлен?

Е. Д. : Иностранные болельщики смогут подключиться к Wi-Fi в ваших поездах?

В. Ф. : Wi-Fi доступен во всех аэроэкспрессах. Все пассажиры могут воспользоваться им бесплатно. На данный момент обсуждается вопрос идентификации в сети иностранных болельщиков, среди вероятных способов — идентификация по Fan ID. Об этом будет известно в мае.

Е. Д. : При подготовке к работе в период проведения ЧМ-2018 вы просчитывали варианты форс-мажоров, которые могут негативно сказаться на графике движения? Предусмотрены ли альтернативные варианты доставки пассажиров в аэропорты?

В. Ф. : Нештатная ситуация может случиться в любой момент, вне зависимости от того, проходит в стране крупный турнир или уже закончился. На каждую ситуацию в компании есть план реагирования, резервный способ доставки пассажиров. К примеру, есть договор фрахтования автобусов. При необходимости можно будет организовать компенсационный маршрут подвоза людей. Мы сделаем все, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию. Планы реагирования для того и составляются, чтобы решать ситуацию в режиме реального времени. Чтобы ввести их в действие, не нужны решения руководства. Люди на местах знают, что и как им делать: запускать компенсационную линию или организовать новый маршрут движения пассажиров.

Е. Д. : Вы упоминали о том, что ваши сотрудники проходили специальное обучение. Что это были за курсы, какой персонал их проходил в обязательном порядке?

В. Ф. : Да, для сотрудников были организованы специальные тренинги. Кроме информации о тарифах, основах делового общения сотрудники изучали порядок обслуживания клиентских групп на ЧМ-2018, порядок действия в чрезвычайных ситуациях и основы первой помощи. Также присутствует языковая подготовка. Но это не какая-то разовая акция. Работники учились, сейчас учатся и будут учиться. В первую очередь тренинги проходили люди, непосредственно задействованные в обслуживании пассажиров — представители службы безопасности, кассиры, бортпроводники.