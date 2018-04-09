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Три мощных крана поднимут «корону» колеса обозрения в волгоградском ЦПКиО
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Три мощных крана поднимут «корону» колеса обозрения в волгоградском ЦПКиО 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 9 апреля, в Центральном парке культуры и отдыха установят «корону» строящегося колеса обозрения.
— Фрагмент общей конструкции, который внешне очень похож на корону, поднимут на высоту с помощью 80-, 40— и 16-тонных подъемных кранов, — уточнил директор компании «Парк» Петр Пигалев.
По словам Петра Пигалева, 50-метровое колесо обозрения, которое собирают из 170 тонн стальных конструкций, почти готово к открытию. Рабочие устанавливают 25-метровое основание, меняют старые линии электропередач.
Ставить новый аттракцион в парке культуры и отдыха начали еще в начале февраля. Бригада сборщиков из Краснодарского края работала на земле, а после начала ставить колесо «на ноги». В 20 кабинках, приехавших в город с краснодарского завода, горожане смогут кататься с комфортом в любое время года: здесь предусмотрено и кондиционирование, и отопление.
Как собирают колесо обозрения, по высоте уступающее лишь аттракционам Москвы, Казани и Сочи, смотрите в нашем материале.
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