Три мощных крана поднимут «корону» колеса обозрения в волгоградском ЦПКиО

Сегодня, 9 апреля, в Центральном парке культуры и отдыха установят «корону» строящегося колеса обозрения.

— Фрагмент общей конструкции, который внешне очень похож на корону, поднимут на высоту с помощью 80-, 40— и 16-тонных подъемных кранов, — уточнил директор компании «Парк» Петр Пигалев.

По словам Петра Пигалева, 50-метровое колесо обозрения, которое собирают из 170 тонн стальных конструкций, почти готово к открытию. Рабочие устанавливают 25-метровое основание, меняют старые линии электропередач.

Ставить новый аттракцион в парке культуры и отдыха начали еще в начале февраля. Бригада сборщиков из Краснодарского края работала на земле, а после начала ставить колесо «на ноги». В 20 кабинках, приехавших в город с краснодарского завода, горожане смогут кататься с комфортом в любое время года: здесь предусмотрено и кондиционирование, и отопление.