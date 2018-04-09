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Курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года
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Курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Курс евро на торгах превысил отметку в 72 руб. впервые с 3 августа 2017 года.
Курс доллара на бирже вырос на 49 коп. и составил 58,66 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта.
Индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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