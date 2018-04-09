Курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года

Курс евро на торгах превысил отметку в 72 руб. впервые с 3 августа 2017 года.

Курс доллара на бирже вырос на 49 коп. и составил 58,66 руб.

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Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта.

Индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта.