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«Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей
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«Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей 

Нижегородская правда 43 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото vk.com/album-68378430_0«Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей
10 апреля 2018 года в 13.00 в Нижнем Новгороде областная общественная организация по развитию и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей.
Мероприятие реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках проведения «Городской декады открытых дверей в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Нижнего Новгорода».
«День открытых дверей» — это открытая встреча и непринужденное общение. Дети и их родители получат важную информацию о правилах приема, о специальностях и содержании образовательных программ, особенностях обучения в детском пароходстве, смогут получить ответы на интересующие их вопросы. В мероприятии примут участие представители ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» и Нижегородского речного училища имени И. П. Кулибина Волжского государственного университета водного транспорта. Педагоги расскажут об успехах и продемонстрируют презентации, поделятся впечатлениями о любимом пароходстве и проведут экскурсию по объединениям.
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