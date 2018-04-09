«Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей

фото vk.com/album-68378430_0«Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей

10 апреля 2018 года в 13.00 в Нижнем Новгороде областная общественная организация по развитию и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб» проводит День открытых дверей.

Мероприятие реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках проведения «Городской декады открытых дверей в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Нижнего Новгорода».

«День открытых дверей» — это открытая встреча и непринужденное общение. Дети и их родители получат важную информацию о правилах приема, о специальностях и содержании образовательных программ, особенностях обучения в детском пароходстве, смогут получить ответы на интересующие их вопросы. В мероприятии примут участие представители ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» и Нижегородского речного училища имени И. П. Кулибина Волжского государственного университета водного транспорта. Педагоги расскажут об успехах и продемонстрируют презентации, поделятся впечатлениями о любимом пароходстве и проведут экскурсию по объединениям.