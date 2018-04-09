Жителей района Зюзино приглашают принять участие в проекте «Московское долголетие»

С 1 марта в столице стартовал пилотный проект для москвичей старшего возраста. В Территориальном центре социального обслуживания «Зюзино» в рамках этого проекта в апреле открылись новые кружки: рисование, восточные танцы, занятия по вокалу. В рамках программы «Московское долголетие» москвичи старшего возраста могут бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия: танцы, живопись, информационные технологии, скандинавская ходьба, английский язык, комнатное цветоводство, тонизирующая гимнастика, художественная керамика. В районе Зюзино запись на занятия производится в ТЦСО «Зюзино» по адресу: ул. Одесская, д. 9, к.1. Телефон: 8 (499) 794-28-30.

Список площадок проекта «Московское долголетие» в районе Зюзино: