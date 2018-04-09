Жителей района Зюзино приглашают принять участие в проекте «Московское долголетие» 

С 1 марта в столице стартовал пилотный проект для москвичей старшего возраста. В Территориальном центре социального обслуживания «Зюзино» в рамках этого проекта в апреле открылись новые кружки: рисование, восточные танцы, занятия по вокалу. В рамках программы «Московское долголетие» москвичи старшего возраста могут бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия: танцы, живопись, информационные технологии, скандинавская ходьба, английский язык, комнатное цветоводство, тонизирующая гимнастика, художественная керамика. В районе Зюзино запись на занятия производится в ТЦСО «Зюзино» по адресу: ул. Одесская, д. 9, к.1. Телефон: 8 (499) 794-28-30.
Список площадок проекта «Московское долголетие» в районе Зюзино:
№ п/п Активность День/время проведения Адрес площадки Организация Примечание 1 Шахматы Понедельник 18.15-19.15; Пятница 17.00-18.00 Каховка, д.19, к.2. Каховка, д.19, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №538 им. С. В. Гришина» 2 Компьютерная азбука Вторник 16.10-17.10; Четверг 17.00-18.00 Каховка, д.19, к.2. Каховка, д.19, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №538 им. С. В. Гришина» 3 Вышивание Среда 17.00-18.00; Пятница 17.00-18.00 Каховка, д.19, к.2. Каховка, д.19, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №538 им. С. В. Гришина» 4 Квилинг Четверг 16.10-17.10 Каховка, д.19, к.2. Каховка, д.19, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №538 им. С. В. Гришина» 5 Художественно-прикладное творчество (макетирование, моделирование, живопись, посещение мастер-классов) Понедельник 17.00-18.00; Четверг 17.00-18.00 Чонгарский бульвар, д.25, стр.1 Образовтельный комплекс градостраительства «Столица» июль, август — перерыв 6 Информационные технологии Понедельник 17.00-18.00; Четверг 17.00-18.00 Чонгарский бульвар, д.25, стр.1 Образовтельный комплекс градостраительства «Столица» июль, август — перерыв 7 «Золотая кисточка» Обучение основам живописи (пейзаж, натюрморт, портрет) Вторник 14.00-15.00; Четверг 14.00-15.00 Профсоюзная, д.115, к.1 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Библиотека №168 8 Песни Ансамбль народной песни Вторник 11.00-12.00; Четверг 11.00-12.00 Б. Черемушкинская, д.38 Б. Юшуньская, д.14 Дворец творчества «Севастополец» летние месяцы — перерыв (каб. 306) 9 Творчество Вязание. Макраме Понедельник 12.00-13.00; Четверг 12.00-13.00 Б. Черемушкинская, д.38 Б. Юшуньская, д.14 Дворец творчества «Севастополец» летние месяцы — перерыв (каб. 400) 10 Скандинавская хотьба Вторник 10.30-11.30; Среда 14.00-15.00 Б. Черемушкинская, д.38 Б. Юшуньская, д.14 Дворец творчества «Севастополец» летние месяцы — перерыв (парк Зюзино) 11 Шашки/Шахматы Понедельник 14.00-15.00; Четверг 14.00-15.00 Б. Черемушкинская, д.38 Б. Юшуньская, д.14 Дворец творчества «Севастополец» летние месяцы — перерыв (каб. 308) 12 Скандинавская хотьба Вторник 16.15-17.15; Четверг 16.15-17.15 Болотниковская, д.52, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №1948» 13 ОФП Вторник 17.25-18.25; Четверг 17.00-18.00 Болотниковская, д.52, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №1948» 14 Информационные технологии Компьютерная грамотность. Понедельник 17.00-18.00; Среда 17.00-18.00 Болотниковская, д.52, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №1948» 15 Шахматы Вторник 16.25-17.25; Четверг 16.00-17.00 Болотниковская, д.52, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №1948» 16 Пение Народно-хоровое пение Вторник 16.00-17.00; Пятница 15.30-16.30 Болотниковская, д.52, к.3 ГБОУ г. Москвы «Школа №1948» 17 Шахматы Среда 15.30-16.30; Пятница 15.30-16.30 Одесская, д.16, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа 2042 им. Лазаревых» начало с 01.09.2018г. 18 Танцы Бальные танцы Вторник 12.00-13.00; Четверг 12.00-13.00 Одесская, д.16, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа 2042 им. Лазаревых» начало с 01.09.2018г. 19 Информационные технологии Компьютерная грамотность. Понедельник 15.30-16.30; Четверг 15.30-16.30 Одесская, д.16, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа 2042 им. Лазаревых» начало с 01.09.2018г. 20 Физическая активность Тонизирующая гимнастика «Здоровье и гармония» Вторник 11.00-12.00; Пятница 11.00-12.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 21 Творчество Народная кукла из текстильного материала Вторник 10.00-11.00 Пятница 10.00-11.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 22 Художественно-прикладное творчество Вторник 11.00-12.00; Пятница 11.00-12.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 23 Творчество Флористика и фитодизайн Вторник 12.00-13.00; Пятница 12.00-13.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 24 Творчество Комнатное цветоводство Понедельник 10.00-11.00; Среда 10.00-11.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 25 Творчество Создание садового участка Понедельник 11.00-12.00; Среда 11.00-12.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 26 Английский язык Разговорный Понедельник 12.00-13.00; Среда 12.00-13.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма 27 Творчество Художественная керамика Среда 14.00-15.00; Четверг 13.45-14.45 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 31.05.2018г. 28 Рисование Образ природы в изобразительном искусстве Понедельник 15.00-16.00; Четверг 11.30-12.30 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 30.06.2018г. 29 Творчество Работа с природным материалом Вторник 12.00-13.00; Пятница 12.00-13.00 Одесская, д.12, к. А Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма занятия до 31.07.2018г. 30 Рисование Понедельник 11.00-12.00; Среда 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 31 Рисование Вторник 15.30-16.30; Четверг 15.30-16.30 Каховка, д.11. к.2 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 32 Танцы Восточные танцы Среда 15.00-16.00; Пятница 15.00-16.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 33 Танцы Народный танец Понедельник 11.00-12.00; Среда 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 34 Пение Народный вокал Вторник 11.00-12.00; Четверг 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 35 Пение Академический вокал Вторник 11.00-12.00; Четверг 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 36 Художественно-прикладное творчество Среда 11.00-12.00; Суббота 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 37 Гимнастика Суставная гимнасти Среда 16.00-17.00 (1гр.); Среда 17.00-18.00 (2гр.); Пятница 16.00-17.00 (1гр.); Пятница 17.00-18.00 (2гр.); Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 38 Шашки/Шахматы Среда 11.00-12.00; Пятница 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 39 Английский язык Вторник 12.00-13.00; Пятница 12.00-13.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 40 Скандинавская хотьба Вторник 11.00-12.00; Пятница 11.00-12.00 Керченская, д.6, к.3 ГБУ СДЦ «Ратмир» начало с 01.04.2018г. 41 Английский язык Понедельник 16.00-17.00; Среда 16.00-17.00 Азовская, д.41 ГБОУ г. Москвы «Школа № 536» 42 ОФП Среда 17.00-18.00; Пятница 18.00-19.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 43 Рисование Вторник 17.00-18.00; Четверг 18.00-19.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 44 Английский язык Вторник 16.00-17.00; Четверг 16.00-17.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 45 Художественно-прикладное творчество Понедельник 17.00-18.00; Среда 18.00-19.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 46 Информационные технологии Компьютерная грамотность Среда 17.00-18.00; Пятница 17.00-18.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 47 Шахматы Понедельник 16.00-17.00; Четверг 17.00-18.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 48 Шашки Понедельник 16.00-17.00; Среда 17.00-18.00 Азовская, д.2, к.2 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1279» начало с 15.03.2018г. 49 Скандинавская хотьба Вторник 12.00-13.00; Четверг 12.00-13.00 Одесская, д.9, к.1 ГБУ ТЦСО «Зюзино» 50 Зумба 1 группа Понедельник 14.00-15.00; Среда 14.00-15.00 Одесская, д.9, к.1 ГБУ ТЦСО «Зюзино» 51 Зумба 2 группа Понедельник 15.00-16.00; Среда 15.00-16.00 Одесская, д.9, к.1 ГБУ ТЦСО «Зюзино» 52 Зумба 3 группа Вторник 14.00-15.00; Четверг 14.00-15.00 Одесская, д.9, к.1 ГБУ ТЦСО «Зюзино» 53 Зумба 4 группа Вторник 15.00-16.00; Четверг 15.00-16.00 Одесская, д.9, к.1 ГБУ ТЦСО «Зюзино»