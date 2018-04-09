Канатную дорогу в «Лужниках» планируется запустить к ЧМ 

Канатную дорогу в «Лужниках» планируется запустить к Чемпионату мира по футболу. Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, стальные тросы 700-метровой канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» готовы. В ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров. Отметим, что на территории «Лужников» ведутся работы на 45 объектах. Среди них — центр художественной гимнастики, крупнейший в России теннисный центр, ледовый дворец «Кристалл», новый комплекс водных видов спорта.