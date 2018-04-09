Введенные в отношении «Русала» санкции могут вызвать технические дефолты

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Санкции в отношении "Русала" , введенные минфином США , могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании. Об этом говорится в сообщении «Русала» на Гонконгской фондовой бирже.

"По оценке компании, санкции OFAC [департамента минфина США по контролю за иностранными активами] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «Русал» и ее «дочек» — прим. ТАСС). В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах.

Согласно первичной оценке «Русала», санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы, уточняется в сообщении.