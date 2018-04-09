Введенные в отношении «Русала» санкции могут вызвать технические дефолты 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении "Русала", введенные минфином США, могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании. Об этом говорится в сообщении «Русала» на Гонконгской фондовой бирже.
"По оценке компании, санкции OFAC [департамента минфина США по контролю за иностранными активами] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «Русал» и ее «дочек» — прим. ТАСС). В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах.
Согласно первичной оценке «Русала», санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы, уточняется в сообщении.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в перечне компаний — сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.