Компания «РусАл» находится на грани технического дефолта

В связи с вышеназванными событиями крупнейший производитель алюминия в России объявил о возможности технического дефолта.

— Компания полагает, что ее включение в SDN лист может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов, — говорится в официальном сообщении «РусАла».

После этого акции компании на бирже в Гонконге упали более чем на 49 процентов. Такого стремительного удешевления акций у «РусАла» никогда не было. Как пишут «Ведомости» , по данным на 9:05 мск UC Rusal стоит 4,83 млрд долларов.

Почему Дурипаска в «черном списке»

Один из крупнейших российских предпринимателей Олег Дерипаска подозревается американскими властями отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов госчиновников, участии в вымогательстве. Минфин США также полагает, что миллиардер может быть причастен к заказным убийствам бизнесменов и имеет связи с организованной преступностью в России». Все эти обвинения Дерипаска отрицает.