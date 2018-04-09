Компания «РусАл» находится на грани технического дефолта 

Краснодар. 9 апр. — Новая Кубань. В минувшую пятницу Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В «черный список» попал миллиардер Олег Дерипаска и его основные активны — UC Rusal и En+. Согласно новым ограничениям, американские лица обязаны исключить коммерческие контакты с данными организациями, также подданным Соединенных штатов запрещено работать в этих структурах и иметь в собственности их акции.
В связи с вышеназванными событиями крупнейший производитель алюминия в России объявил о возможности технического дефолта.
— Компания полагает, что ее включение в SDN лист может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов, — говорится в официальном сообщении «РусАла».
После этого акции компании на бирже в Гонконге упали более чем на 49 процентов. Такого стремительного удешевления акций у «РусАла» никогда не было. Как пишут «Ведомости», по данным на 9:05 мск UC Rusal стоит 4,83 млрд долларов.
Почему Дурипаска в «черном списке»
Один из крупнейших российских предпринимателей Олег Дерипаска подозревается американскими властями отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов госчиновников, участии в вымогательстве. Минфин США также полагает, что миллиардер может быть причастен к заказным убийствам бизнесменов и имеет связи с организованной преступностью в России». Все эти обвинения Дерипаска отрицает.