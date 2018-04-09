Час работодателя для геологов состоялся в Обручевском районе

Центр трудоустройства студентов и выпускников Геологоразведочного университета ежегодно в начале апреля проводит традиционное профориентационное мероприятие — «Час работодателя».

Тенденция последних лет, направленная на оптимизацию производства в различных секторах экономики нашей страны, коснулась и горно-геологической отрасли. При этом много специалистов попало под сокращение и на рынке труда на сегодняшний день предложение превышает спрос работодателя. В связи с этим, с целью усиления адресной работы по налаживанию связи «соискатель-работодатель», центр трудоустройства МГРИ-РГГРУ реализует стратегию по расширению перечня предприятий для прохождения студентами производственных и преддипломных практик. У студентов появится реальная возможность показать себя на производстве, продемонстрировать свои знания и навыки, благодаря чему закрепиться в кадровом резерве на производстве, с последующим трудоустройством после окончания МГРИ-РГГРУ.