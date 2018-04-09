В Сочи власти после митинга горожан демонтировали ограждения в морском порту

В морском порту Сочи власти демонтировали ограждения, мешавшие любительской рыбалке, после того, как местные жители вышли на митинг протеста. В ночь на воскресенье, 8 апреля, конструкции были полностью сняты, сообщает

"Кавказский узел"

8 января около 200 человек вышли на акцию с требованием убрать ограждения в морском порту. 12 января власти пообещали демонтировать ограждения, однако к 8 марта они были сняты лишь частично.

Инициативная группа рыбаков подняла вопрос после того, как в ноябре 2017 года в морском порту Сочи произошел конфликт. Рыбаки заявили, что охранник стоянки для яхт отобрал у них удочки и сломал их.

Как рассказал «Кавказскому узлу» член инициативной группы Сергей Берносовский, рыбаки после конфликта решили добиться «восстановления прав всех сочинцев и гостей курорта на места общего пользования». Жалобы они написали во все инстанции — от Следственного комитета РФ до Генеральной прокуратуры

В конце марта рыбаки Евгений Слоев и Юрий Федорин получили уведомление из полиции, что в действиях охранника имеются признаки уголовного преступления по статье 330 УК РФ ("Самоуправство"), но дело не возбуждено, так как не получено заявление о причиненном ущербе.

Члены инициативной группы приветствовали решение властей снести ограждения. «Полагаю, ввиду того, что закон на стороне народа, а не олигархов, захвативших морской порт, в Сочи было принято решение снять оставшиеся ограждения со стороны Южного мола», — с удовлетворением констатировал Сергей Берносовский. «Эта общая беда нас всех сплотила, и мы смогли показать, что народ это сила и власть в городе», — заявил журналистам рыбак Евгений Слоев.

Накануне в морском порту собралось около 50 человек. Причем некоторые из них не разделяют оптимизм инициаторов протеста и считают, что вместо снесенных ограждений в порту теперь могут появиться другие препятствия. Ведь если, к примеру, на причале будут швартоваться суда более крупных судовладельцев, рыбакам доступ к воде будет полностью блокирован.