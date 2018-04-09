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В Калининградской области создаётся ассоциация экспортёров
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В Калининградской области создаётся ассоциация экспортёров 

Вести Калининград 55 минут назад
Фото: Вести Калининград
Это инициатива бизнеса для отстаивания своих интересов на системной основе. Члены ассоциации намерены участвовать в заседаниях Экспортного совета, взаимодействовать с органами власти и готовить предложения по совершенствованию законодательства, направленного на развитие экспортоориентированного предпринимательства.
Так, совместно с Калининградской областной таможней будет прорабатываться механизм отправки за границу крупногабаритных посылок на примере Калининградского мотозавода. Предприятие поставляет мотобуксировщики в США, Канаду и Европу. На сегодняшний день ряд компаний испытывают трудности и несут существенные затраты, отправляя свой товар за рубеж.
Как отметили в областном правительстве, с точки зрения расширения географии калининградского экспорта наиболее перспективные — Китай, Индия, активно развивающиеся страны Северной и Тропической Африки, а также Латинской Америки.
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