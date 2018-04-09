В Калининградской области создаётся ассоциация экспортёров

Это инициатива бизнеса для отстаивания своих интересов на системной основе. Члены ассоциации намерены участвовать в заседаниях Экспортного совета, взаимодействовать с органами власти и готовить предложения по совершенствованию законодательства, направленного на развитие экспортоориентированного предпринимательства.

Так, совместно с Калининградской областной таможней будет прорабатываться механизм отправки за границу крупногабаритных посылок на примере Калининградского мотозавода. Предприятие поставляет мотобуксировщики в США Канаду и Европу. На сегодняшний день ряд компаний испытывают трудности и несут существенные затраты, отправляя свой товар за рубеж.