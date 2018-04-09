В Ленинском районе Ярославля пропала 17-летняя девушка-подросток

Как сообщают волонтеры организации ЯрСпас, она ушла из дома в субботу, 7 апреля. С тех пор никто не знает о местоположении девочки. Поисковики начали распространять ориентировки.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, собранные в хвост. Подросток была одета в синюю болоневую куртку, розовую кофту, черные штаны и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о её местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.