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В Ленинском районе Ярославля пропала 17-летняя девушка-подросток
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В Ленинском районе Ярославля пропала 17-летняя девушка-подросток 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщают волонтеры организации ЯрСпас, она ушла из дома в субботу, 7 апреля. С тех пор никто не знает о местоположении девочки. Поисковики начали распространять ориентировки.
Приметы: на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, собранные в хвост. Подросток была одета в синюю болоневую куртку, розовую кофту, черные штаны и черные ботинки.
Если вам что-либо известно о её местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.
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