Ещё
Совет директоров «Юнипро» предложил переизбрать его в прежнем составе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет директоров «Юнипро» предложил переизбрать его в прежнем составе 

Rambler News Service 55 минут назад
Совет директоров энергетической компании «Юнипро» утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета, говорится в сообщении «Юнипро».
В список кандидатов вошли девять человек, все они являются членами действующего состава совета директоров компании.
В начале декабря 2017 года акционеры «Юнипро» в ходе внеочередного общего собрания избрали совет директоров из девяти человек.
Вместо Татьяны Митровой, которая приняла решение покинуть совет директоров, в совет вошёл профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Также в новый состав совета вошли восемь членов предыдущего состава совета директоров.
В настоящее время в совет директоров «Юнипро» входят девять человек: председатель правления Uniper Клаус Шефер, генеральный директор «Юнипро» Максим Широков, члены правления Uniper Кристофер Йост Делбрюк и Гюнтер Экхардт Рюммлер, главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Uniper Патрик Вольфф, глава представительства Uniper Global Commodities SE в Москве Райнер Хартманн, профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики Анна Белова, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, член правления фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета» Алексей Германович.
«Юнипро» (ранее — «Э. ОН Россия») — дочерняя структура немецкого Uniper. Предприятие занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии и мощности. В состав концерна входят пять электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность достигает 11,2 ГВт. Производство электроэнергии в 2017 году составило 48,2 млрд кВт-ч, тепловой энергии — 2,127 млн Гкал.
Rambler News Service: последние новости
США объяснили введение новых санкций «вредительством России по всему миру» Дерипаска прокомментировал попадание в санкционный список США Председатель совета депутатов Кемеровской области досрочно подал в отставку в пользу Тулеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1131
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии175
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение