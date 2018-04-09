Совет директоров «Юнипро» предложил переизбрать его в прежнем составе

Совет директоров энергетической компании «Юнипро» утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета, говорится в сообщении «Юнипро».

В список кандидатов вошли девять человек, все они являются членами действующего состава совета директоров компании.

В начале декабря 2017 года акционеры «Юнипро» в ходе внеочередного общего собрания избрали совет директоров из девяти человек.

Вместо Татьяны Митровой, которая приняла решение покинуть совет директоров, в совет вошёл профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин . Также в новый состав совета вошли восемь членов предыдущего состава совета директоров.