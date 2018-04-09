Совет директоров «Юнипро» предложил переизбрать его в прежнем составе 

Совет директоров энергетической компании «Юнипро» утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета, говорится в сообщении «Юнипро».
В список кандидатов вошли девять человек, все они являются членами действующего состава совета директоров компании.
В начале декабря 2017 года акционеры «Юнипро» в ходе внеочередного общего собрания избрали совет директоров из девяти человек.
Вместо Татьяны Митровой, которая приняла решение покинуть совет директоров, в совет вошёл профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Также в новый состав совета вошли восемь членов предыдущего состава совета директоров.
В настоящее время в совет директоров «Юнипро» входят девять человек: председатель правления Uniper Клаус Шефер, генеральный директор «Юнипро» Максим Широков, члены правления Uniper Кристофер Йост Делбрюк и Гюнтер Экхардт Рюммлер, главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Uniper Патрик Вольфф, глава представительства Uniper Global Commodities SE в Москве Райнер Хартманн, профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики Анна Белова, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, член правления фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета» Алексей Германович.
«Юнипро» (ранее — «Э. ОН Россия») — дочерняя структура немецкого Uniper. Предприятие занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии и мощности. В состав концерна входят пять электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность достигает 11,2 ГВт. Производство электроэнергии в 2017 году составило 48,2 млрд кВт-ч, тепловой энергии — 2,127 млн Гкал.