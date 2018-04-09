Торги бумагами En+ в Лондоне приостановлены для американцев

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) приостановило торги бумагами En+ в Лондоне для американских инвесторов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя FCA.

"Мы приостановили (торги) только по линии 144А в связи с санкциями. Граждане США не могут покупать бумаги En+. Однако, согласно условиям, санкции предусматривают специальный период, позволяющий гражданам США вывести свои средства из расписок En+", — заявили в FCA.

Ранее в En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США для компании.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компан9ий.