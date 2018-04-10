СМИ: Лорд Грег Баркер планирует остаться во главе совета директоров En+ Group

Экс-министр энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании лорд Грег Баркер планирует остаться главой совета директоров En+ Group , несмотря на санкции США , сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Данная новость появилась на фоне ухода из совета двух директоров — Доминика Фрэйса 6 апреля и Чжао Гуанмина 9 апреля.

Баркер вошел в совет директоров En+ Group в качестве независимого неисполнительного директора и председателя совета в октябре.