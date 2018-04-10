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СМИ: Лорд Грег Баркер планирует остаться во главе совета директоров En+ Group
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СМИ: Лорд Грег Баркер планирует остаться во главе совета директоров En+ Group 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Экс-министр энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании лорд Грег Баркер планирует остаться главой совета директоров En+ Group, несмотря на санкции США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Данная новость появилась на фоне ухода из совета двух директоров — Доминика Фрэйса 6 апреля и Чжао Гуанмина 9 апреля.
Баркер вошел в совет директоров En+ Group в качестве независимого неисполнительного директора и председателя совета в октябре.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал".
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