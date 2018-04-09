Независимый директор En+ Доминик Фрес покинул совет директоров компании 

Независимый директор En+ Group Доминик Фрес покинул совет директоров компании с 6 апреля 2018 года, говорится в сообщении En+.
«Независимый директор компании господин Доминик Фрес подал в отставку с заседания совета директоров 6 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в настоящее время анализирует ситуацию с включением в санкционный список США с юридическими советниками.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».