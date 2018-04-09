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РИА Новости выступит генеральным инфопартнером КЭФ-2018
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РИА Новости выступит генеральным инфопартнером КЭФ-2018 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступит генеральным информационным партнером Красноярского экономического форума-2018, который состоится с 12 по 14 апреля. Организаторами Форума являются Администрация Губернатора Красноярского Края, Правительство Красноярского Края и Сибирский федеральный университет.
rightРИА Новости будет освещать все ключевые сессии, круглые столы, конференции и семинары КЭФ-2018. Агентство обеспечит оперативное информирование участников мероприятия актуальными новостями в режиме онлайн, которые будут транслироваться на плазменной панели в Шахматной гостиной Форума. Все материалы с Красноярского экономического форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры и фотоленты — будут выходить в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru.
Красноярский экономический форум — одна из крупных переговорных площадок России для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. КЭФ-2017 был посвящен теме «Российская экономика: повестка 2017-2025». Форум посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают четыре с половиной миллиона пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
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