РИА Новости выступит генеральным инфопартнером КЭФ-2018

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступит генеральным информационным партнером Красноярского экономического форума-2018, который состоится с 12 по 14 апреля. Организаторами Форума являются Администрация Губернатора Красноярского Края , Правительство Красноярского Края и Сибирский федеральный университет.

rightРИА Новости будет освещать все ключевые сессии, круглые столы, конференции и семинары КЭФ-2018. Агентство обеспечит оперативное информирование участников мероприятия актуальными новостями в режиме онлайн, которые будут транслироваться на плазменной панели в Шахматной гостиной Форума. Все материалы с Красноярского экономического форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры и фотоленты — будут выходить в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru.

Красноярский экономический форум — одна из крупных переговорных площадок России для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. КЭФ-2017 был посвящен теме «Российская экономика: повестка 2017-2025». Форум посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России.

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