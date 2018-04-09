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Ценная земля и рост бизнес-среды. Какие перспективы развития у Новоусманского района
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Ценная земля и рост бизнес-среды. Какие перспективы развития у Новоусманского района 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Глава района рассказал об успехах и планах на будущее.
Новоусманский район в прошлом году пережил смену эпох — глава района, который оставался на своем посту почти два десятка лет, ушёл в отставку после коррупционного скандала с участием его дочери. Новым главой одного из самых интересных с точки зрения экономики районов стал бывший чиновник областного правительства. «Вести-Воронеж» решили бегло изучить доставшееся ему хозяйство и задать пару каверзных вопросов — а заодно увидеть, какой он, Новоусманский район.
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