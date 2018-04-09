Почему плакал кандидат наук

10 апреля 1957 года в подмосковной Дубне был запущен первый в мире синхрофазотрон. Ядерная физика — молодая наука, которая успела перевернуть все мироздание вверх дном — от атомной бомбы до Интернета и айфонов. Однако из массива оборудования ядерной физики самым известным является именно синхрофазотрон.

Первоклассник из знаменитого шлягера Пугачевой вместо того, чтобы дышать озоном занимался на труде синхрофазотроном. То ли еще будет! В «Операции Ы» на экзамене изобретательный студент погорел именно на нем: «Билет номер семь. Принцип действия синхрофазотрона. Перехожу на прием». То есть синхрофазотрон настолько популярен, что прочно вошел в фольклор. Без всяких указаний сверху граждане чувствовали, что синхрофазотрон — нечто особенное.

Синхрофазотрон создал совсем молодой академик Владимир Векслер, которому в момент запуска было всего 50 лет. В детстве он был беспризорником, учился в коммуне в Хамовниках, стал электромонтером, получил комсомольскую путевку в институт. Парень не просто с головой, он был наделен редким талантом, его пригласили в Физический институт, откуда вышли практически все наши Нобелевские лауреаты.

До войны в США было построено пять ускорителей-циклотронов, в СССР их не было вовсе. Необходимо было ускориться. В 1944 году в эвакуации в Казани Векслер предложил революционную идею, которая помогла преодолеть физический барьер циклотрона. Метод получил название автофазировка — это главная идея синхрофазотрона. В США схожую мысль через год высказал Эдвин Макмиллан. Векслера несколько раз представляли к Нобелевской премии, но помешала раздутая в СССР секретность. Макмиллан, хотя он работал у Оппенгеймера, спокойно получил свою премию.

В 1949 году Векслер приступил к проектированию синхрофазотрона в закрытой Дубне. Однако после создания атомной бомбы и первых АЭС, ученые во всем мире пришли к пониманию того, что работы в ядерной физике не могут быть только секретными. В середине 1950-х годов возникли два международных центра — ЦЕРН в Швейцарии , который был создан западными странами, и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, где работали физики из стран социализма, но половину расходов взял на себя СССР.

Синхрофазотрон был запущен уже в международном центре, секрета не было, достижение было признано всеми. Мощность синхрофазотрона составляла 10 Гэв (10 миллиардов элетронвольт). Таких установок в мире не было. Через несколько лет в Протвино был запущен также крупнейший в мире ускоритель на 70 Гэв, ставший прообразом Большого адронного коллайдера.

В 2002 году легендарный синхрофазотрон прекратил работу и находится в стадии демонтажа. Но весь он не умрет. Ярмо магнита используется в новом коллайдере NICA, который будет запущен в 2019-м году. Россия строит еще несколько мощных ускорителей, участвует в международных проектах в Германии и во Франции

Владимир Векслер умер, как Курчатов и Королев, не дожив до 60 лет.