«КамАЗ» разработал стратегию автокомпонентного холдинга ОАТ до 2025 года

«Группа КамАЗ» разработала стратегию развития крупнейшего российского холдинга компаний-производителей автокомпонентов «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), сообщила группа, которая в феврале 2018 года стала владельцем активов ОАТ.

«Вместе со специалистами «КамАЗа» разработана стратегия развития ОАТ до 2025 года, ориентированная на повышение производительности труда, диверсификацию портфеля заказов и другие направления. Предстоит войти в сегмент международных производителей, сохранив традиционные связи с «АвтоВАЗом» , Группой «ГАЗ», «УАЗом». Кроме того, планируется интеграция всех процессов группы ОАТ в единую систему корпоративного камазовского управления», — говорится в сообщении «КамАЗа».

Автозавод окажет поддержку по всем направлениям операционной деятельности, начиная от управления финансами и заканчивая вопросами развития качества, закупок, продаж и производства.

ОАТ сфокусирует усилия на развитии определенных продуктовых линеек. В первую очередь, работа будет направлена на линейку светотехники, элементов подвески и штампосварных узлов, отмечается в сообщении.

ОАТ является крупнейшим холдингом компаний-производителей автокомпонентов на территории России . Предприятия расположены в пяти регионах: в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Владимирской областях. На 12 производственных предприятиях трудятся более десяти тысяч человек.

Выручка ОАТ по результатам 2017 года составила 18 млрд рублей. Компании ОАТ выпускают более 4 тыс. компонентов. Основными направлениями работы являются производство элементов подвески, стоек амортизаторов, газовых упоров, светотехники, штампованных деталей и узлов с различными видами окраски.