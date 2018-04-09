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«КамАЗ» разработал стратегию автокомпонентного холдинга ОАТ до 2025 года
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«КамАЗ» разработал стратегию автокомпонентного холдинга ОАТ до 2025 года 

Rambler News Service 1 час назад
«Группа КамАЗ» разработала стратегию развития крупнейшего российского холдинга компаний-производителей автокомпонентов «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), сообщила группа, которая в феврале 2018 года стала владельцем активов ОАТ.
«Вместе со специалистами «КамАЗа» разработана стратегия развития ОАТ до 2025 года, ориентированная на повышение производительности труда, диверсификацию портфеля заказов и другие направления. Предстоит войти в сегмент международных производителей, сохранив традиционные связи с «АвтоВАЗом», Группой «ГАЗ», «УАЗом». Кроме того, планируется интеграция всех процессов группы ОАТ в единую систему корпоративного камазовского управления», — говорится в сообщении «КамАЗа».
Автозавод окажет поддержку по всем направлениям операционной деятельности, начиная от управления финансами и заканчивая вопросами развития качества, закупок, продаж и производства.
ОАТ сфокусирует усилия на развитии определенных продуктовых линеек. В первую очередь, работа будет направлена на линейку светотехники, элементов подвески и штампосварных узлов, отмечается в сообщении.
ОАТ является крупнейшим холдингом компаний-производителей автокомпонентов на территории России. Предприятия расположены в пяти регионах: в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Владимирской областях. На 12 производственных предприятиях трудятся более десяти тысяч человек.
Выручка ОАТ по результатам 2017 года составила 18 млрд рублей. Компании ОАТ выпускают более 4 тыс. компонентов. Основными направлениями работы являются производство элементов подвески, стоек амортизаторов, газовых упоров, светотехники, штампованных деталей и узлов с различными видами окраски.
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