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Крышечки 

Управа района Кунцево 1 час назад
Крышечки — это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать город Москва чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Партнерами проекта в данный момент выступают МосПрирода, ООО"Метарт", ООО «МСК-НТ», ООО «Эксперт Втор», ГК «Чистое дело», ООО «ВторТрансформ», ООО НПВП «Цессор», ГК «ЭкоТехнологии», ООО «Хартия» и ООО ПЗП ВС «ПРЕСНЯ».
Ссылка о проекте:
Социально-благотворительный проект https://www.otkazniki.ru/events/permanent/kryshechki/
Управа района Кунцево: последние новости
4 апреля в Москве пройдет семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров» Встреча главы управы с жителями района Кунцево состоится 18 апреля С 4 по 10 апреля пройдет II выставка «ОБРАЗование Москвы»
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