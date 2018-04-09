Крышечки — это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать город Москва чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Партнерами проекта в данный момент выступают МосПрирода, ООО"Метарт", ООО «МСК-НТ», ООО «Эксперт Втор», ГК «Чистое дело», ООО «ВторТрансформ», ООО НПВП «Цессор», ГК «ЭкоТехнологии», ООО «Хартия» и ООО ПЗП ВС «ПРЕСНЯ».
Ссылка о проекте:
Социально-благотворительный проект https://www.otkazniki.ru/events/permanent/kryshechki/