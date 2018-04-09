Губернатор Севастополя отстранил от работы своего заместителя

«Увлекательная история которая говорит о том, что у вас не хватает времени на осуществление контроля. Я вынужден на две недели отстранить Вас от основных обязанностей пока вы не доделаете улицу Умрихина», — сказал Овсянников после информации вице-губернатора о брошенной подрядчиком дороги.

Владимир Базаров пояснил, что ремонтом дороги на улице Умрихина в Инкермане в прошлом году занимался недобросовестный подрядчик, с которым в итоге расторгнут контракт.

«Улица Умрихина у нас получилась «несчастливая». В прошлом году сначала вышел один подрядчик раскопал дорогу. Но ошибся адресом — вместо двора снял бордюры с дороги. Вы (губернатор) нам дали поручение быстро эту дорогу сделать, мы передали Севатодору и сделали, но как оказалось, в соседнем дворе он еще один двор расковырял», — объяснил Базаров.

Напомним, в прошлом году власти Севастополя расторгли контакт с недобросовестным подрядчиком который сорвал сроки ремонта 13 объектов: дорог и детских площадок.