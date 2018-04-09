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Губернатор Севастополя отстранил от работы своего заместителя
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Губернатор Севастополя отстранил от работы своего заместителя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на две недели отстранил от работы своего заместителя Владимира Базарова. Заявление прозвучало сегодня, на аппаратном совещании в городском правительстве.
«Увлекательная история которая говорит о том, что у вас не хватает времени на осуществление контроля. Я вынужден на две недели отстранить Вас от основных обязанностей пока вы не доделаете улицу Умрихина», — сказал Овсянников после информации вице-губернатора о брошенной подрядчиком дороги.
Владимир Базаров пояснил, что ремонтом дороги на улице Умрихина в Инкермане в прошлом году занимался недобросовестный подрядчик, с которым в итоге расторгнут контракт.
«Улица Умрихина у нас получилась «несчастливая». В прошлом году сначала вышел один подрядчик раскопал дорогу. Но ошибся адресом — вместо двора снял бордюры с дороги. Вы (губернатор) нам дали поручение быстро эту дорогу сделать, мы передали Севатодору и сделали, но как оказалось, в соседнем дворе он еще один двор расковырял», — объяснил Базаров.
Напомним, в прошлом году власти Севастополя расторгли контакт с недобросовестным подрядчиком который сорвал сроки ремонта 13 объектов: дорог и детских площадок.
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