Губернатор Севастополя отстранил от должности своего зама и поручил ему лично отремонтировать двор 

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников временно отстранил от должности своего заместителя Владимира Базарова, чтобы тот лично занялся ремонтом двора на улице Умрихина. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
Губернатор уточнил у Базарова, почему ремонт двора на улице Умрихина не может завершиться в течение года.
Этот двор несчастливый. Сначала вышел один подрядчик, раскопал дорогу, ошибся адресом — вместо ремонта двора снял бордюр с дороги. И, как оказалось, тот же подрядчик — «Югстрой» — соседний двор расковырял по ошибке
— Владимир Базаров.
Слова
вице-губернатора
Овсянников назвал «увлекательной историей».
Это говорит о том, что у вас не хватает времени на осуществление контроля. Я вынужден на ближайшие две недели, пока вы все до конца не доведете, от основных обязанностей вас отстранить
— Дмитрий Овсянников.
Однако
вице-губернатор
с таким решением не согласился и заявил, что для города его временная отставка будет накладной, и «накопится куча проблем», но Овсянников настоял на своем и велел Базарову «лично все доделать».
Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил учредить в России еще один День воинской славы: 12 мая — день полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко‐фашистских захватчиков в 1944 году. Инициативу поддержали общественники и власти Крыма и Севастополя.