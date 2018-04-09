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Губернатор Севастополя отстранил от должности своего зама и поручил ему лично отремонтировать двор
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Губернатор Севастополя отстранил от должности своего зама и поручил ему лично отремонтировать двор 

360tv.ru 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников временно отстранил от должности своего заместителя Владимира Базарова, чтобы тот лично занялся ремонтом двора на улице Умрихина. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
Губернатор уточнил у Базарова, почему ремонт двора на улице Умрихина не может завершиться в течение года.
Этот двор несчастливый. Сначала вышел один подрядчик, раскопал дорогу, ошибся адресом — вместо ремонта двора снял бордюр с дороги. И, как оказалось, тот же подрядчик — «Югстрой» — соседний двор расковырял по ошибке
— Владимир Базаров.
Слова
вице-губернатора
Овсянников назвал «увлекательной историей».
Это говорит о том, что у вас не хватает времени на осуществление контроля. Я вынужден на ближайшие две недели, пока вы все до конца не доведете, от основных обязанностей вас отстранить
— Дмитрий Овсянников.
Однако
вице-губернатор
с таким решением не согласился и заявил, что для города его временная отставка будет накладной, и «накопится куча проблем», но Овсянников настоял на своем и велел Базарову «лично все доделать».
Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил учредить в России еще один День воинской славы: 12 мая — день полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко‐фашистских захватчиков в 1944 году. Инициативу поддержали общественники и власти Крыма и Севастополя.
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