Губернатор Севастополя отстранил от должности своего зама и поручил ему лично отремонтировать двор

Губернатор уточнил у Базарова, почему ремонт двора на улице Умрихина не может завершиться в течение года.

Этот двор несчастливый. Сначала вышел один подрядчик, раскопал дорогу, ошибся адресом — вместо ремонта двора снял бордюр с дороги. И, как оказалось, тот же подрядчик — «Югстрой» — соседний двор расковырял по ошибке

— Владимир Базаров.

Слова

вице-губернатора

Овсянников назвал «увлекательной историей».

Это говорит о том, что у вас не хватает времени на осуществление контроля. Я вынужден на ближайшие две недели, пока вы все до конца не доведете, от основных обязанностей вас отстранить

— Дмитрий Овсянников.

Однако

вице-губернатор

с таким решением не согласился и заявил, что для города его временная отставка будет накладной, и «накопится куча проблем», но Овсянников настоял на своем и велел Базарову «лично все доделать».