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Жители Раменок обратились в Мосжилинспекцию по вопросу переплат за отопление
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Жители Раменок обратились в Мосжилинспекцию по вопросу переплат за отопление 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Инспекцией в ходе рассмотрения обращений граждан, проживающих по адресу: Мичуринский проспект, д.6, к.3, по вопросу начисления платежей за коммунальную услугу «отопление» было установлено, что управляющая компания ООО «Эко-Эксплуатация» при осуществлении расчета с собственниками выставляет к оплате завышенные объемы затраченной тепловой энергии, что в итоге приводит к переплате со стороны собственников и получению управляющей компанией необоснованного обогащения.
По результатам проверки управляющей компании было вручено предписание на проведение перерасчета, которое в установленный срок исполнено не было. За несвоевременное исполнение предписания Инспекцией был оформлен протокол по ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого решением мирового судьи судебного участка №422 на ООО «Эко-Эксплуатация» наложен штраф в размере 200 000 рублей (дело 05-0002/422/2018).
В настоящее время перерасчет выполнен, на общую сумму 3 128 694,69 руб.
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