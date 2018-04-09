Жители Раменок обратились в Мосжилинспекцию по вопросу переплат за отопление

Инспекцией в ходе рассмотрения обращений граждан, проживающих по адресу: Мичуринский проспект, д.6, к.3, по вопросу начисления платежей за коммунальную услугу «отопление» было установлено, что управляющая компания ООО «Эко-Эксплуатация» при осуществлении расчета с собственниками выставляет к оплате завышенные объемы затраченной тепловой энергии, что в итоге приводит к переплате со стороны собственников и получению управляющей компанией необоснованного обогащения.

По результатам проверки управляющей компании было вручено предписание на проведение перерасчета, которое в установленный срок исполнено не было. За несвоевременное исполнение предписания Инспекцией был оформлен протокол по ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ , по результатам рассмотрения которого решением мирового судьи судебного участка №422 на ООО «Эко-Эксплуатация» наложен штраф в размере 200 000 рублей (дело 05-0002/422/2018).

В настоящее время перерасчет выполнен, на общую сумму 3 128 694,69 руб.