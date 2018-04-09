Что показать в справке о доходах

О том, как правильно показать выплаты в пользу своих сотрудников в форме 2-НДФЛ напомнил Минфин

Согласно 23 главы НК РФ , налогоплательщиками являются физлица-резиденты и физлица не являющиеся таковыми, но зарабатывающие на просторах нашей страны.

Если трудовые отношения возникают между организацией и физлицом, то исчислить, удержать и уплатить налог должен работодатель.

Так он выполняет свою функцию налогового агента.

Особо отмечено, что начисление и удержание налога должно происходить исключительно при выплате дохода, поскольку согласно п. 9 ст. 226 НК РФ, оплата компанией НДФЛ за счет собственных средств недопустима.

В форме показывается:

общая сумма дохода до удержания налога; сумма рассчитанного налога; сумма удержанного НДФЛ.

ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2018 № 03-04-05/16539

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»