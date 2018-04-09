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Что показать в справке о доходах
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Что показать в справке о доходах 

Время бухгалтера 58 минут назад
О том, как правильно показать выплаты в пользу своих сотрудников в форме 2-НДФЛ напомнил Минфин.
Согласно 23 главы НК РФ, налогоплательщиками являются физлица-резиденты и физлица не являющиеся таковыми, но зарабатывающие на просторах нашей страны.
Если трудовые отношения возникают между организацией и физлицом, то исчислить, удержать и уплатить налог должен работодатель.
Так он выполняет свою функцию налогового агента.
Особо отмечено, что начисление и удержание налога должно происходить исключительно при выплате дохода, поскольку согласно п. 9 ст. 226 НК РФ, оплата компанией НДФЛ за счет собственных средств недопустима.
В форме показывается:
общая сумма дохода до удержания налога; сумма рассчитанного налога; сумма удержанного НДФЛ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2018 № 03-04-05/16539
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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