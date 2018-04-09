«Плитку протестировали самарские черви»: в Струковском саду провалился тротуар

Жители Самары пожаловались на крупный обвал плитки. На этот раз пострадало пешеходное покрытие возле входной группы в Струковский сад. Об этом 63.ru сообщили читатели.

К счастью, местным жителям пока хватает сил относиться к происходящему с завидной долей юмора. Увидев провал на тротуаре, горожане тут же вспомнили о происках «дорожных червей». В рацион вечно голодных мифических существ входят асфальт, песок и тротуарная брусчатка.

— Плитку в «Струкачах» уже тестируют самарские черви, — подписал снимок автор фото.

Мэр Елена Лапушкина пообещала выяснить причину провала и устранить его.

Струковский сад закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила около 267 миллионов рублей.

Сейчас специалисты завершают отделочные работы по устройству летней веранды и монтажу сцены. Также здесь подготавливают площадки под укладку асфальтового покрытия, установку скейт-парка и оставшейся части рулонного газона.

Строители уже восстановили ограждения по периметру парка, отремонтировали демонтированные фонтаны «Мальчик и девочка» и «Грот». В порядок привели и стелу Максима Горького. Подрядчик должен сдать объект 30 апреля.