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«Плитку протестировали самарские черви»: в Струковском саду провалился тротуар
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«Плитку протестировали самарские черви»: в Струковском саду провалился тротуар 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на крупный обвал плитки. На этот раз пострадало пешеходное покрытие возле входной группы в Струковский сад. Об этом 63.ru сообщили читатели.
К счастью, местным жителям пока хватает сил относиться к происходящему с завидной долей юмора. Увидев провал на тротуаре, горожане тут же вспомнили о происках «дорожных червей». В рацион вечно голодных мифических существ входят асфальт, песок и тротуарная брусчатка.
— Плитку в «Струкачах» уже тестируют самарские черви, — подписал снимок автор фото.
Мэр Елена Лапушкина пообещала выяснить причину провала и устранить его.
Струковский сад закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила около 267 миллионов рублей.
Сейчас специалисты завершают отделочные работы по устройству летней веранды и монтажу сцены. Также здесь подготавливают площадки под укладку асфальтового покрытия, установку скейт-парка и оставшейся части рулонного газона.
Строители уже восстановили ограждения по периметру парка, отремонтировали демонтированные фонтаны «Мальчик и девочка» и «Грот». В порядок привели и стелу Максима Горького. Подрядчик должен сдать объект 30 апреля.
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