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Родившуюся в Москве росомаху хотят забрать зарубежные зоопарки
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Родившуюся в Москве росомаху хотят забрать зарубежные зоопарки 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Детеныша росомахи, который родился в Москве, готовы принять несколько зарубежных зоопарках.
Об этом сообщает сайт мэра Москвы. В зоопарке отметили, что рождение росомахи в неволе является редким событием, а последнее подобное рождение животного случилось в 2015 году: «Рождение детеныша росомахи в неволе — редкое явление. Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством. При этом вместе проводят лишь несколько недель».
В руководстве столичного зоопарка заявили, что первые месяцы своей жизни детеныш росомахи проведет в Москве вместе со своей матерью. Когда он будет готов к разлуке, его отправят в один из зарубежных зоопарков, который занимается восстановлением популяции росомах.
ИД «Собеседник»: последние новости
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