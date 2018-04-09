Родившуюся в Москве росомаху хотят забрать зарубежные зоопарки

Детеныша росомахи, который родился в Москве , готовы принять несколько зарубежных зоопарках.

Об этом сообщает сайт мэра Москвы. В зоопарке отметили, что рождение росомахи в неволе является редким событием, а последнее подобное рождение животного случилось в 2015 году: «Рождение детеныша росомахи в неволе — редкое явление. Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством. При этом вместе проводят лишь несколько недель».

В руководстве столичного зоопарка заявили, что первые месяцы своей жизни детеныш росомахи проведет в Москве вместе со своей матерью. Когда он будет готов к разлуке, его отправят в один из зарубежных зоопарков, который занимается восстановлением популяции росомах.