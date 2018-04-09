Глава «Почты России» неделю рефлексировал над крушением первого дрона

«Краш-тест прошел успешно», — доложил Подгузов, отметив, что посылка при падении уцелела.

По словам Подгузова, теперь компания «активно займется этим вопросом»: самостоятельно выберет исполнителя работ и определит те маршруты, где действительно необходимо задействовать беспилотники. Планируется провести «не менее сотни соответствующих испытаний».