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Глава «Почты России» неделю рефлексировал над крушением первого дрона
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Глава «Почты России» неделю рефлексировал над крушением первого дрона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Глава «Почты России» Николай Подгузов прокомментировал крушение почтового дрона, которое произошло 2 апреля, сообщает Rambler News Service.
«Краш-тест прошел успешно», — доложил Подгузов, отметив, что посылка при падении уцелела.
По словам Подгузова, теперь компания «активно займется этим вопросом»: самостоятельно выберет исполнителя работ и определит те маршруты, где действительно необходимо задействовать беспилотники. Планируется провести «не менее сотни соответствующих испытаний».
«Почта России» предприняла первую попытку доставить посылку с помощью дрона 2 апреля в Бурятии. Беспилотник разбился о стену жилого дома. Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей, «Почта» открестилась от провала и обвинила в неудачном запуске компанию-производителя летательного аппарата.
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