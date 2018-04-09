Убийство князя Андрея Боголюбского в 1174 году: главные тайны

В ночь на 29 июня 1174 года в своей резиденции был жестоко убит великий князь Андрей Боголюбский . С трагедией, как, впрочем, и с именем князя связано огромное количество исторических споров и загадок, которые и по сей день остаются неразрешенными.

Автор «Повести»

Убийство князя подробно описано в «Повести об убиении Андрея Боголюбского», которая была написана если не очевидцем событий, то уж точно человеком, который входил в круг приближенных князя — «Повесть» изобилует подробностями. Вероятно, он видел одну часть событий, о другой, возможно, слышал и записывал «со слов». То, что изложено в «Повести» было подтверждено экспертизой останков Боголюбского, проведенной в 1934 году в ленинградском Рентгенологическом институте. Но кто является автором «Повести»? По версии Приселкова, это мог быть игумен Феодул, однако, авторство этого человека считается наименее вероятным. Лихачев и Рыбаков считали, что это был один из преданных слуг князя Кузьмище Киянин. А автор многочисленных монографий, посвященных Северо-Восточной Руси, Николай Воронин считал, что написать «Повесть» мог глава капитула владимирского Успенского собора Микула, который, к слову, мог являться автором и хорошо известного «Сказания о чудесах Владимирской богоматери».

В чем корень зла?

О причинах убийства князя ведутся, пожалуй, самые ожесточенные споры. По одной версии, бояре Кучковичи давно «точили зуб» на Боголюбского. По легенде его отец, Юрий Долгорукий , убил одного из Кучковичей, забрал его села себе (кстати, на месте одного из сел Долгорукий заложил будущую Москву ). Судьбы двух семей тесно переплелись — дочь убитого Кучковича Улита стала первой женой Андрея, а сам Андрей позже казнил одного из братьев за некое злодеяние, за что другой брат — Петр Кучкович — возненавидел Боголюбского и «сколотил команду» для расправы с давним врагом. Еще одной возможной причиной гибели Боголюбского считается его политика, проводимая в отношении единоличного правления — желание создать единое государство, во главе которого стоял бы Великий князь, не вызывало восторга у бояр. От «самовластца» Андрея хотели освободиться его братья Михаил и Всеволод, а также племянники Мстислав и Ярополк Ростиславовичи. Именно по их «заказу» и было совершено убийств «самого сильного из всех русских князей». Среди прочих причин называется желание Боголюбского избавиться от византийского влияния, а также «обращение» иноверцев-купцов, в результате которого выросло число иудеев, принявших христианство. Сторонники последней версии вспоминают о том, что одним из заговорщиков был иудей Ефрем Моизич.

Один и без охраны

Еще один вопрос, который не дает покоя не только историкам, но и всем туристам, приезжающим в Боголюбово: неужели князя никто не охранял? Конечно, охраняли, но вероятно, охрана была столь немногочисленна, что от нее легко избавились: одни предполагают, что отравили, другие — что тихо перебили. По другой версии — при князе находился один отрок из половцев, расправиться с которым не составило большого труда. Малое количество человек, которые охраняли покои князя, может быть связано с тем, что любимая резиденция Боголюбского больше походила на охотничий домик — с князем находились только самые приближенные, да и сам князь обладал такой силой и воинскими навыками, что был уверен в себе.

Похищенный меч Несмотря на уверенность в собственных силах, князь держал рядом с собой меч святого Бориса, который вешал над постелью. Однако один из заговорщиков, ключник Анбал, смог заранее выкрасть оружие, чтобы облегчить убийцам совершение задуманного. И тут — снова вопрос. Если учесть, что перед воплощением своего замысла убийцы спускались в винные погреба, чтобы «набраться храбрости», неужели князь ничего не слышал и не заметил, что меча нет на привычном месте? Как бы то ни было, но после возлияния заговорщики вернулись к покоям князя. Постучали, и на вопрос: «Кто там?», один из них назвался именем любимого слуги Боголюбского Прокопием. Князь, прекрасно знавший голос слуги, ответил: «Нет, это не Прокопий!» и, естественно, не отпер дверь. Тогда убийцы начали ломать дверь, и странное дело — на эти звуки никто не среагировал.

Убийство

Убийство князя было ужасным: двадцать вооруженных, озверевших от вина и ненависти, ворвались в спальню и начали рубить, колоть, резать. В темноте и неразберихе зарубили своего, перепутав его с Боголюбским. А, возможно, князю удалось выхватить меч у одного из нападавших, и ответить на удар. Тогда почему князь не смог защищаться дальше? Дальнейшая развязка событий также предстает в нескольких вариантах. По одной, убийцы вытащили тело павшего «товарища» на улицу и только там поняли ошибку. По другой — убийцы нанесли князю огромное количество ударов. Первый — мечом по лицу. Вторым разрубили левое плечо и отсекли левую руку, после чего князь упал. В летописях, кстати, речь идет о правой руке, хотя экспертиза доказала ошибочность, возможно, намеренную, этих описаний. Убийцы продолжали наносить удар за ударом, а затем, решив, что князь мертв, отправились снова в погреб, отмечать «удачно» завершенное дело. Но Боголюбский пришел в себя и попытался скрыться от убийц: большей частью ползком, иногда пытаясь встать, князь спустился по лестнице. По кровавому следу, который он оставлял за собой, его и нашли заговорщики. На этот раз они завершили свое дело, при этом эксперты склоняются к мнению, что удары наносились и после того, как князь уже был мертв.

Грабежи

После убийства резиденция Боголюбского была разграблена, при этом, как указывается в Лаврентьевской летописи, «разграбили дом княжеский» и жители Боголюбова, а также крестьяне из близлежащих деревень. Грабежи и погромы начались и в самом Владимире , а разграблению подверглись дома бояр и зажиточных горожан. Усмирить народ удалось только крестным ходом «со святою Богородицею». По одной из версий, причиной стала ненависть к князю, которую питали владимирцы, однако, вряд ли это может быть правдой — при Боголюбском Владимир превратился из маленького городка в столицу княжества.

Последний путь

Не может не смущать и тот факт, что в то время, пока народ был «увлечен» грабежами, тело князя лежало во дворе Боголюбовской резиденции — только Кузьмище Киянин остался, чтобы похоронить князя. Он попытался отнести завернутое в плащ (или ковер) тело князя в церковь, которая, якобы, была закрыта. Видимо, слуге все-таки удалось спустя какое-то время занести тело в притвор Рождественского собора, где оно пролежало до тех пор, пока священники не привели народ в себя. Тело князя со всеми почестями было погребено в построенном им Успенском соборе, а в 1702 году Андрей Боголюбский был канонизирован и причислен к лику святых мучеников.