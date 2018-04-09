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Сотрудники библиотек и старшеклассники узнали об истории русской эмиграции
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Сотрудники библиотек и старшеклассники узнали об истории русской эмиграции 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Литературную гостиную профессора кафедры мировой литературы Института Пушкина Татьяны Савченко «Культура и быт русской эмиграции: конкурсы красоты» посетило около ста слушателей.
Начиная встречу, Татьяна Константиновна подчеркнула, что сами эмигранты не называли себя так. «Они обижались, когда их звали эмигрантами. Справедливо считали, что эмигрант — это тот, кто покинул родину добровольно. Они же себя звали беженцами, изгнанниками». Чтобы не терять связь с Россией, наши соотечественники проводили Дни русской культуры или Пушкинские дни. «Культура наша связана с Пушкиным. Пушкинские дни проводились настолько широко в центрах рассеяния эмиграции, что русских учеников в иностранных гимназиях даже освобождали от занятий, с таким пониманием зарубежные директора и учителя относились к празднику русской культуры», — комментирует Татьяна Константиновна.
Особое внимание профессор Савченко уделила рассказу о конкурсах красоты, которые проводились эмиграцией в Париже по инициативе журнала «Иллюстрированная Россия» начиная с 1920-х годов. Первоначально конкурс назывался «Королева русской колонии», а спустя несколько лет его переименовали в «Мисс Россия». В 1931 году «Мисс Россия» стала дочь Федора Шаляпина, Марина. А в 1932 году титул русской красавицы достался Нине Поль, представшей на обложке журнала в русском национальном костюме.
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