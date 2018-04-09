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Глава Челябинска извинился за коммунальщиков, замазавших симпатичное граффити серой краской
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Глава Челябинска извинился за коммунальщиков, замазавших симпатичное граффити серой краской 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Глава Челябинска Евгений Тефтелев извинился за коммунальщиков, которые в рамках подготовки к ЧМ по танцевальному спорту покрасили серой краской не только один из столбов в центре города, но и монтажный ящик на этом столбе. Ранее его украсили граффити — милой птицей в скворечнике, которую нарисовали в рамках весьма популярного среди горожан проекта «Челябинский урбанист». Его суть такова: жители города сдают деньги на краски, а активисты-художники преображают унылые элементы городской инфраструктуры, превращая их в арт-объекты. Одним из таких арт-объектов и была несчастная птица, замазанная коммунальщиками.
— У организаторов чемпионата были определённые требования, и мы постарались им соответствовать. Приношу свои извинения активистам, что был уничтожен арт-объект. Будем восстанавливать, — заявил Евгений Тефтелев.
Вскоре после того, как монтажный ящик покрыли серой краской, в сети появилось множество постов с фотографиями «до» и «после». Публикации вызвали большой общественный резонанс, на который, судя по всему, и отреагировал глава Челябинска. Отметим, что среди негодования, мол, город и так серый, а здесь власти замазали красивый рисунок, в социальных сетях появлялись и предложения по существу. Например, один из пользователей рекомендует каждый из таких объектов «закрепить» документально, тем самым, выдав ему своего рода «индульгенцию» от посягательств коммунальных служб, ведь с юридической точки зрения — что дивная птица, что бранное слово на ящике — это явления одного характера, и если имеется распоряжение «облагородить» территорию, то ящик замажут без оглядки на эстетические вкусы «урбанистов». Будут ли приняты такие решения руководителями проекта пока не сообщается.
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