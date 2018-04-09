Администрация Екатеринбурга закупит более 60 электробусов

Администрация Екатеринбурга в ближайшие 2 года не планирует покупать новые автобусы. Об этом «Уралинформбюро» сообщил вице-мэр уральской столицы Евгений Архипов.

Вместо них город планирует взять 60-80 электробусов. Транспорт хорошо зарекомендовал себя на улицах мегаполиса во время тестовых испытаний минувшей зимой. Стоят такие машины с учетом компенсаций Минпромторга 10-11 миллионов рублей.

"Очень комфортная, современная, удобная техника, оснащенная по последнему слову технической мысли. Город очень здорово приобретет, если купит подобные троллейбусы. ", — отметил Архипов.

Покупать их муниципалитет будет только после выплаты кредита за зеленые автобусы, которые пополнили городской автопарк в 2015 году.

Кроме того, в этом году будут куплены 5 новых низкопольных вагонов для работы на ветке Екатеринбург-Верхняя Пышма. Линию планируют построить к 2019 году.

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От модернизации старых вагонов власти мегаполиса решили отказаться. «Изношенность парка, который состоит из 300 вагонов, — порядка 80%. Средний их возраст — 34 года. Ни одно производство такой огромный парк в понятной перспективе не обновит», — отметил замглавы горадминистрации.

По его словам, покупать новые вагоны выгоднее, чем «реанимировать» старые. «Модернизация одного вагона стоит 34 миллиона. Если покупать новый, то с учетом 7-миллионной компенсации Минпромторга, он будет стоить около 17-18 миллионов рублей», — добавил Архипов.

Также в этом году будет продолжена модернизация парка екатеринбургского метрополитена. По словам Архипова, для этого властями города разработана специальная программа на 2018-2020 годы. Согласно документу, в 2018-м будут куплены 2 новых состава и отремонтированы 2 старых.

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"В 2020 году заканчивается эксплуатационный срок вагонов. Поэтому за эти 3 года нам необходимо полностью обновить весь подвижной состав метрополитена", — отметил он.