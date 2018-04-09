Бесперебойная работа электросети обеспечивается в Нижегородской области в период паводка

В период весеннего снеготаяния и разлива рек усложняются условия эксплуатации энергообъектов, находящихся в зоне возможного подтопления, повышается вероятность возникновения возможных технологических нарушений от воздействия паводковых вод.

Для того чтобы не допустить снижения качества электроснабжения потребителей Нижегородской области в период весеннего половодья, специалисты Нижновэнерго реализуют комплекс профилактических мероприятий. Производится ежедневный мониторинг паводковой ситуации, выполняются регулярные инженерные осмотры переходов воздушных линий электропередачи (ВЛ) через реки, ВЛ 6–10 кВ и ВЛ 35–110 кВ в пойменных зонах и на других затопляемых участках. Под постоянным контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов (медицинских и образовательных учреждений, котельных, насосных станций и пр.). Для их оперативного подключения в случае возникновения возможных внештатных ситуаций в компании имеется значительный объем резервных источников снабжения электрической энергией.

На всех объектах электросетевого комплекса произведена проверка работоспособности дренажных устройств и средств водоотлива, исправности стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов. Для ликвидации возможных повреждений в электрических сетях сформирован аварийный резерв материалов.

Оперативно-ремонтный персонал Нижновэнерго прошел необходимые инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка, организации работ в электроустановках и на ВЛ в зонах возможного подтопления, в том числе с использованием специальной техники и плавсредств. Работники компании обеспечены спецодеждой, спасательными жилетами, снегоболотоходами и вездеходами, на которых проводится осмотр линий электропередачи в течение всего паводкового периода.