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Курс евро на Московской бирже превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года
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Курс евро на Московской бирже превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 апреля. Курс евро на Московской бирже превысил 72 рубля впервые с 3 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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