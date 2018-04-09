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В Алтайском крае военные пенсионеры получают бесплатные лекарства
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В Алтайском крае военные пенсионеры получают бесплатные лекарства 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Минобороны России возобновило обеспечение военных пенсионеров бесплатными лекарствами в Алтайском крае.
Как сообщает Минздрав региона, речь идет о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах. Бесплатно их будут отпускать военным пенсионерам, которых нет в краевом регистре льготников и краевом сегменте Федерального регистра лиц, которые имеют право на набор соцуслуг по ФЗ № 178-ФЗ.
Выписывают бесплатные рецепты в поликлиниках по месту жительства. Так, данной категории граждан в аптеках края уже выданы лекарства на общую сумму 1,2 млн рублей.
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