В Совфеде посоветовали США ввести санкции на всю Россию 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает ответные меры на введенные США 6 апреля санкции против 24 россиян и 15 российских компаний.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров рассказал, какой линии будет придерживаться Россия в ответ на американские санкции. Сенатор также предложил США ввести санкции на всю Россию и, тем самым, закрыть эту тему раз и навсегда (слушайте аудио).
Сенатор: Не Хейли решает, дружить США с Россией или нет «Я думаю, меры, которые сейчас прорабатываются, будут адекватные. Я думаю, без ответа подобные шаги американской администрации не останутся. Тем более, по новой информации, они опять готовят новый пакет санкций. На этой неделе советник Болтон, известный своими радикальными взглядами по отношению к России, будет делать доклад по введению новых санкций. Сделали бы проще, что же они мучаются, взяли бы и обвинили всю Россию. Все мы под санкциями, все, и закрыли бы тему. А то каждый раз мучаются, собираются. Я думаю, что мы не будем паниковать, у нас своя линия, политика, свои планы, которые озвучены были и в президентской программе, и в послании мартовском. Мы будем действовать последовательно в своем направлении», —заявил сенатор.
Как сообщает «Коммерсантъ», в администрации США планируется обсуждение нового пакета антироссийских санкций уже на этой неделе. Советник Трампа по нацбезопасноти Джон Болтон, официально вступивший на пост в понедельник 9 апреля, представит свой проект новых ограничительных мер.