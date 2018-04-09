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Представители бизнес-сообщества Италии посетят Адыгею в апреле
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Представители бизнес-сообщества Италии посетят Адыгею в апреле 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 9 апреля. /ТАСС/. Делегация итальянских предпринимателей и представителей итало-российской торгово-промышленной палаты приедет в апреле в Адыгею для детального обсуждения взаимовыгодных проектов с бизнесменами республики, сообщил в понедельник ТАСС глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"В числе перспективных направлений развития внешнеэкономического потенциала региона — расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией. До конца апреля ожидаем делегацию итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово-промышленной палаты, с которыми детально обсудим все взаимовыгодные проекты. Нам важно максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Необходимо использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне", — сказал он.
Бизнес-миссию итальянцев в республику возглавит посол Италии в России Паскуале Терраччано с супругой. Участие в ней также примет генеральный почетный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани. В состав делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности — банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, реабилитационной физиотерапии, туристской, ресторанной, косметической, дизайна, SPA-услуг, пояснил глава республики.
Как ранее сообщал ТАСС, в Теучежском районе Адыгеи с участием итальянских инвесторов уже реализуется ряд проектов в сфере агропромышленного комплекса. Заложен яблоневый сад площадью свыше 100 га, а также экспериментальный грушевый сад. Высажено 50 га чеснока, и в текущем году планируется собрать его первый урожай — 400 тонн.
"В Теучежском районе приобретена ферма, после модернизации там будут размещены склады, холодильное оборудование. Планируется построить тепличный комплекс по выращиванию голубики, ремонтантной малины, рукколы и салата «Айсберг». Для выращивания голубики, которую инвесторы намерены высадить этой весной, подготовлены 38 га. Два участка по 30 га отведены под новые яблоневые сады", — уточнили в пресс-службе главы республики.
Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, высадили в Адыгее в 2012 году после того, как делегация предпринимателей региона побывала с визитом в автономной провинции Больцано — Южный Тироль. Специалисты из Итальянской Республики курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии. Заложенные яблоневые сады постепенно вступают в стадию плодоношения, что позволяет ежегодно наращивать урожай яблок сортов флорина, айдаред, делишес, голдстар, гренни смит, голден.
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