Представители бизнес-сообщества Италии посетят Адыгею в апреле

МАЙКОП , 9 апреля. / ТАСС /. Делегация итальянских предпринимателей и представителей итало-российской торгово-промышленной палаты приедет в апреле в Адыгею для детального обсуждения взаимовыгодных проектов с бизнесменами республики, сообщил в понедельник ТАСС глава Адыгеи Мурат Кумпилов

"В числе перспективных направлений развития внешнеэкономического потенциала региона — расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией . До конца апреля ожидаем делегацию итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово-промышленной палаты, с которыми детально обсудим все взаимовыгодные проекты. Нам важно максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Необходимо использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне", — сказал он.

Бизнес-миссию итальянцев в республику возглавит посол Италии в России Паскуале Терраччано с супругой. Участие в ней также примет генеральный почетный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани. В состав делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности — банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, реабилитационной физиотерапии, туристской, ресторанной, косметической, дизайна, SPA-услуг, пояснил глава республики.

Как ранее сообщал ТАСС, в Теучежском районе Адыгеи с участием итальянских инвесторов уже реализуется ряд проектов в сфере агропромышленного комплекса. Заложен яблоневый сад площадью свыше 100 га, а также экспериментальный грушевый сад. Высажено 50 га чеснока, и в текущем году планируется собрать его первый урожай — 400 тонн.

"В Теучежском районе приобретена ферма, после модернизации там будут размещены склады, холодильное оборудование. Планируется построить тепличный комплекс по выращиванию голубики, ремонтантной малины, рукколы и салата «Айсберг». Для выращивания голубики, которую инвесторы намерены высадить этой весной, подготовлены 38 га. Два участка по 30 га отведены под новые яблоневые сады", — уточнили в пресс-службе главы республики.