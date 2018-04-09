Ещё
Итальянские инвесторы посетят Адыгею в рамках развития сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Итальянские инвесторы посетят Адыгею в рамках развития сотрудничества 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МАЙКОП, 9 апреля. /ТАСС/. Делегация итальянских предпринимателей во главе с послом Италии в РФ Паскуале Терраччиано прибудут в Адыгею в рамках развития сотрудничества. Визит бизнес-миссии ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.
"Необходимо максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Важно использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне с участием посла Италии в РФ", — отметил Кумпилов.
Ожидается, что в состав итальянской делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности — банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, туристской, ресторанной, косметической и других.
По словам главы республики, всем заинтересованным ведомствам поручили подготовить возможные предложения о сотрудничестве. «В частности, в числе перспективных направлений — расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией», — подчеркнул Кумпилов.
Адыгея развивает сотрудничество с Италией с 2012 года в рамках укрепления российско-итальянских отношений. В частности, в республике реализуются проекты с применением итальянских технологий в сельском хозяйстве.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций Дерипаска обсудит с адвокатами включение в санкционный список США En+ анализирует с юристами включение в санкционный список США
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше482
Сбербанк выступил с заявлением93
Эрдоган нацелился на Донбасс290
Галкин поделился личной трагедией19
Авиаудару по Сирии нашли объяснение148
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение