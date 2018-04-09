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Адыгея и Италия готовятся к совместной бизнес-миссии
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Адыгея и Италия готовятся к совместной бизнес-миссии 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава РА Мурат Кумпилов поставил перед органами исполнительной власти задачу развивать внешнеэкономический потенциал региона. В числе перспективных направлений — расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией.
С этой целью в ближайшее время Майкоп посетит большая делегация итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово-промышленной палаты.
Впервые в Адыгею прибудет Посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччиано с супругой. Он возглавит бизнес-миссию итальянцев в республике. Участие в ней примет и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, при содействии которого ведется подготовка к визиту.
Напомним, в марте генеральный консул побывал Адыгее. Его принял глава республики Мурат Кумпилов. В ходе диалога были обсуждены аспекты организации бизнес-миссии.
Ожидается, что в состав делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности — банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, реабилитационной физиотерапии, туристской, ресторанной, косметической, дизайна, СПА-услуг, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Учитывая широкий спектр интересов, представляемых итальянскими предпринимателями, глава Адыгеи поручил всем заинтересованным ведомствам подготовить возможные предложения о сотрудничестве.
«Необходимо максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Важно использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне, с участием Посла Италии в Российской Федерации », — отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики также подчеркнул, что залогом успеха предстоящей бизнес-миссии являют давние партнёрские связи, которые в рамках укрепления российско-итальянских отношений Адыгея развивает с Италией с 2012 года, особенно с провинцией Южный Тироль.
В республике успешно реализуются проекты с применением итальянских технологий в сельском хозяйстве. В частности, сады интенсивного типа и плантации земляники заложены с использованием посадочного материала из Италии.
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