5 мобильных приложений, которые вредят здоровью

Мобильные приложения способны не только развлечь пользователя и облегчить его быт, но и нанести урон его здоровью.

Происходит это, потому что разработчики программного обеспечения недооценивают риски исходящие от них продукта, создают основанные на недостаточном количестве знаний приложения, которые неверно интерпретируют получаемую информацию, вредя физическому и психологическому состоянию человека.

Проверка родинок

Научные работники базирующегося в США Питсбургского университета изучили несколько мобильных приложений предназначенных для диагностики рака кожи. Результаты исследования оказались весьма негативными, поскольку вопреки заверениям разработчиков этих программ, их детища не могут с высокой точностью протестировать родинки пользователей.

Вложив в основу своих приложений дерматологический метод ABCDE, анализирующий асимметрию, границы, цвет, диаметр и риск родимого пятна, программа Mole Detective предлагает пользователям самим сравнить свои симптомы с теми, что должны вызывать опасения. Более продвинутая версия проводит компьютерную онлайн-диагностику, сканируя родинку и выводя на экран диагноз.

Установив, что большинство приложений упускают из вида около 30% опасных меланом, способных привести к тяжким последствиям, ученые дали низкую оценку эффективности этим медицинским продуктам.

Положившись на результаты мобильной проверки, пользователь, скорее всего, не обратиться в специализированный центр и упустит драгоценное время в борьбе с коварным заболеванием.

Шагомеры

Эксперты, занятые в области компьютерной науки, сходятся во мнении, что безобидные шагомеры способны нанести серьезный вред здоровью человека, увлеченного фитнесом.

Острую критику вызывают программы, ставящие перед пользователем амбициозную цель пройти за день 10 000 шагов. Доктор Хагер, работающий в Университете Джона Хопкинса (США), считает, что эта магическая цифра не отражает реалий жизни в современном городе, передвижение по которому осуществляется преимущественно на транспорте.

По его мнению, в 1960 году, когда ученые выявили, что среднестатистический японец ежедневно проделывает 10000 шагов, сжигая при этом 3000 калорий, люди жили в другом ритме и большую часть физической нагрузки выполняли по пути на работу. В наши дни при минимуме ходьбы, чтобы достичь заветного числа необходимо целенаправленно отправляться на прогулку, и не столько наслаждаться ею, сколько нервно следить за счётчиком.

Находясь в постоянном психологическом напряжении, человек вместо хорошей физической формы может приобрести букет заболеваний от нервного расстройства до истощения и инфаркта.

Чтобы избежать плачевных последствий, врачи советуют новоявленным спортсменам прежде всего пройти медицинское обследование, чтобы вместе со специалистом рассчитать оптимальный для конкретного человека потолок физической активности.

Звукотерапия

Негативное влияние на организм оказывают медицинские приложения, обещающие устранить разного рода боли при помощи неких благоприятных звуков. Сотрудники британского Центра исследования боли при университете Бата ( Великобритания ) считают, что разработчики подобных приложений вводят пользователей в заблуждение, подвергая риску их физическое состояние.

При исследовании таких программ мало того, что подтвердилась их неэффективность в борьбе с острой и хронической болью, так еще и обнаружились их отрицательное влияние на организм.

О том, какие последствия могут вызвать звуки, прекрасно свидетельствует случай в Липецкой области , где школьники, включив на уроке приложение «Ультразвук», неожиданно почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу с признаками головной боли, тошноты, слабости и судорог.

И хотя ученые заявили, что используемый в этой программе звук не является ультразвуком, который попросту не воспринимается нашим ухом, они сошлись во мнении, что приложение воспроизводит разночастотные звуки, оказывающие на организм негативное психофизиологическое воздействие.

Экспресс-анализы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не рекомендует обывателям пользоваться мобильным приложением для анализа мочи, которое не прошло никаких клинических испытаний.

По задумке разработчиков, люди для определения уровня кетона, глюкозы, протеинов и иных показателей, всего-навсего должны приобрести в аптеке тестовые полоски, опустить их в мочу, а затем поднести к камере своего мобильного устройства.

Обработав информацию, приложения выдают пользователю экспресс-результаты, которые на деле могут не соответствовать реальной картине, поскольку эти программы на данном этапе не способны учитывать всех медицинских тонкостей при интерпретации анализов.

В недавнем интервью для журнала «Wired» доктор Хусейн выразил мнение, что большую опасность для человека представляют мобильные приложения, позволяющие измерять кровяное давление без специальной манжеты. Он заверяет, что данные, полученные от прикладывания смартфона к «специальной точке давления», недостоверны, а значит, способны привести к ошибочным действиям пользователей, которые доверившись итогам обследования, своевременно не обратятся к врачу.

В свою очередь фитнесс-специалисты вместе с медиками советуют пользователям меньше доверять многочисленным кардио-приложениям. Фиксируя частоту биения сердца, уровень стресса и энергии, они дают оценку состоянию пользователя, которая не всегда бывает точной.

Идентификаторы съедобных грибов

Микробиолог Дэвидсон назвал создаваемые для смартфонов идентификаторы съедобных грибов потенциально опасными для здоровья человека. Принцип работы данных приложений основан на сравнении фотографии незнакомого гриба с образцами, хранящимися в виртуальной коллекции мобильного справочника.

Однако эти специализированные программы располагают далеко не исчерпывающими данными, а некоторые виды съедобных грибов едва отличимы от своих ядовитых сородичей. В этом случае возрастает вероятность перепутать их и собрать полную корзинку токсичных даров леса, которые могут вызвать отравление.