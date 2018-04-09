ТРЦ-нарушители будут закрыты 

До устранения всех выявленных во время поверок нарушений торговые и торгово-развлекательные центры могут закрыть. Закрыть ТРЦ-нарушители 9 апреля на заседании правительства Калужской области предложил Анатолий Артамонов. «Там, где у нас есть опасность, несмотря ни на какие там, может быть, неудобства, которые это может доставить населению, их деятельность должна быть прекращена», — сказал он. Губернатор также предложил впредь включать сотрудников Главного управления МЧС в состав комиссий, принимающих в эксплуатацию школы, больницы, торговые и торгово-развлекательные центры и учитывать их мнение в процессе проектирования социальных и торговых объектов: «У вас там есть нормативы, которые вы за собой тащите с 30-х годов. Не доводить до абсурда! Почему и вывели из списка, потому что до абсурда это все доходило… В бассейне стоят четыре огнетушителя. Что они там делают в бассейне, эти огнетушители? Как может эта вода загореться? Зато в коридоре там или на лестничной площадке ни одного нет огнетушителя. Или спортивном зале. Тем более — в кинотеатре… Если за всю историю человечества не было ни одного случая, то и нечего там и высасывать из пальца. А если то и дело именно это и вот это повторяется из раза в раз, то туда надо обратить особое внимание и проверять тщательно», — сказал он. По результатам проверки торговых, торгово-развлекательных центров Калужской области нарушения правил пожарной безопасности были обнаружены в большинстве из них. Часть нарушителей была названа 2 апреля на планерке в городской управе. Остальных, видимо, назовут на пресс-коференции по итогам проверок. Она состоится в Калуге завтра, 10 апреля. Тотальная проверка мест массового пребывавния людей в Калужской области была начата после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Он унес жизни 64 человек.