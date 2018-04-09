«Роснефть» продолжает переход на катализаторы собственного производства

«Куйбышевский НПЗ» загрузил в установку производства водорода катализатор «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» — основного предприятия НК «Роснефть» по выпуску этой высокотехнологичной продукции. Это стало значимым шагом в реализации долгосрочной программы импортозамещения АО «КНПЗ».

Данный вид катализатора также применяется на других нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» — «Ангарской нефтехимической компании» и «Сызранском НПЗ».

Переходу «Куйбышевского НПЗ» на новый катализатор предшествовал тестовый пробег, результаты которого подтвердили его высокие рабочие характеристики при выработке водорода. По ряду параметров российский продукт, превосходит импортные аналоги. Срок его службы составляет около пяти лет. В числе его неоспоримых преимуществ — меньшая стоимость и сжатые сроки поставки.

Ранее на «Куйбышевском НПЗ» была произведена замена импортного катализатора на отечественный на установке риформинга. Результатом реализации программы импортозамещения на «КНПЗ» должен стать полный отказ от импортных катализаторов и повышение эффективности производства.

Напомним, АО «Куйбышевский НПЗ» уже почти 20 лет реализует профориентационный проект «Роснефть-классы».