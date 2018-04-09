Бани и хозблоки на дачных участках снова грозят обложить налогом

Росреестр этим летом собирается провести масштабную компанию по аэрофотосъемке всех строений на дачных участках. Попавшие в объектив будут включены в реестр недвижимости. Данные передадут налоговикам и те начислят владельцам налог на имущество.

Планы очень рискованные с точки зрения нарушения закона. Ведь налогом облагается только недвижимость. То есть, капитальные строения. Понять же с воздуха, насколько капитальна постройка, проблематично. Поэтому граждане всегда могут оспорить начисления.

ФНС недавно напоминала, что теплицы, хозблоки, навесы, прочие некапитальные строения и временные летние сооружения не облагаются налогом. Если же домик капитальный, но не не более 50 кв.м, то налог с него тоже не взимается. Мы писали об этом здесь.