Жена игрока ФК «Краснодар» обещает 100 тысяч рублей за пропавшего попугая

Краснодар . 9 апр. — Новая Кубань. Жена полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей тому, кто найдет пропавшего попугая. Об этом она написала вечером 8 апреля на своей странице в Инстаграме. Позже девушка добавила, что поиски, длившиеся всю ночь, закончились безрезультатно.

Ориентировочно птица находится в районе улиц им. Тургенева и им. Дзержинского в краевой столице. Судя по фотографиям, размещенным в социальной сети, у попугая по кличке Аполлон серое оперение, красный хвост и большой черный клюв.