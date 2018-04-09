Ещё
Жена игрока ФК «Краснодар» обещает 100 тысяч рублей за пропавшего попугая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена игрока ФК «Краснодар» обещает 100 тысяч рублей за пропавшего попугая 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апр. — Новая Кубань. Жена полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей тому, кто найдет пропавшего попугая. Об этом она написала вечером 8 апреля на своей странице в Инстаграме. Позже девушка добавила, что поиски, длившиеся всю ночь, закончились безрезультатно.
Ориентировочно птица находится в районе улиц им. Тургенева и им. Дзержинского в краевой столице. Судя по фотографиям, размещенным в социальной сети, у попугая по кличке Аполлон серое оперение, красный хвост и большой черный клюв.
Новая Кубань: последние новости
Компания «РусАл» находится на грани технического дефолта Кубанский оппонент Насти Рыбки попал в расширенный санцкионный список США Прокуратура может заняться судебной системой Краснодарского края из-за бюджетных нарушений
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1134
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии193
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение