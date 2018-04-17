Тренер «Ротор-Волгоград» пообещал выиграть первый тестовый матч

Тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов пообещал выиграть первый тестовый матч на стадионе, возведенном к мундиалю, 21 апреля.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», на прошедшей 17 апреля пресс-конференции наставник группы заявил, что для команды это будет не выставочный матч, а игра за выживание. По его словам, стадион воодушевляет спортсменов. «В свое время я работал в штабе сборной России, и бывал на многих стадионах мира. И, скажу вам, что „Волгоград Арена“ ни в чем не уступает, а во многом даже превосходит мировые арены. Это даже не стадион, это Храм футбола», — отметил он.

Гендиректор ФК «Ротор-Волгоград» Андрей Рекечинский в свою очередь сообщил, что к 21 апреля в кассу дополнительно поступят 2 000 билетов на первый тестовый матч. Купить их можно будет в порядке очереди. В целом ожидается, что на игру придет 18 000 человек.