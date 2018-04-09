30+ полезных инструментов для нативной рекламы

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Рынок нативной рекламы представляет собой довольно пеструю картину, что свидетельствует о его зрелости. Эксперты выделяют 26 категорий компаний — поставщиков технологий, начиная от социальных медиа и рекламных сетей и заканчивая блокчейн-решениями и антиблокировщиками рекламы.

Турцией. Рынок этот находится в постоянном движении: согласно отчету Native Advertising Institute, за год исчезло 11 категорий, зато на смену им пришли 15 новых. Количество поставщиков выросло на 48%, с 272 до 402. Многие из них имеют глобальный охват, но некоторые ограничиваются одним регионом — Россией Германией , Ближним Востоком, Китаем

Самой быстрорастущей категорией оказались биржи блогеров. Категория мобильных SSP и SDK-платформ показала прирост на 28%, DSP — на 22%. При этом авторы исследования признают, что некоторые сервисы очень сложно разнести по категориям. Отдельные компании охватывают до шести сфер деятельности. Например, один проект может объединять в себе DSP и SSP, а programmatic платформа иметь собственную биржу. В итоге экспертам пришлось выделять главное направление и по нему присваивать категорию.

Какие же категории рекламных технологий и полезные сервисы внутри них выделяет Native Advertising Institute?

1. Только видео (Video Only) — хотя многие компании предлагают платное распространение видео, в данную категорию попали только те, что специализируются исключительно на одном типе контента. К таким относятся Aerserv, Bites, CrossChannel, DashBid, GetIntent, Giant Media, HyprMX, InMobi, LoopMe, TubeMogul.

2. Аудио (Audio) — название категории говорит само за себя. Продвижение через подкасты, музыкальный сервис Pandora — эксперты ожидают заметного роста данной категории благодаря популярности голосовых помощников. Возможности для нативного продвижения предоставляют не только Apple Music, Google Play Music, SoundCloud, Spotify и уже упомянутая Pandora, но и Adswizz, Gimlet Media, iHeartMedia, Triton Digital, Xaxis.

3. Дополненная/виртуальная реальность (AR/VR). Обе технологии находятся на подъеме, хотя и не настолько, насколько хотелось бы производителям гаджетов. Тем не менее бренды получили еще одну возможность достучаться до пользователей, когда они максимально увлечены процессом. Категория представлена такими компаниями, как Advrty, Blippar, MediaSpike, Shazam и Vertebrae.

4. GIFs — кажется, что «гифки» нынче везде — в Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram. Их использование в нативных целях является вопросом времени, считают в NAI. Пока ниша практически пуста — ее осваивает только Gfycat.

5. B2B — NAI выключила в эту категорию сервисы, которые занимаются лидогенерацией и продвижением электронных книг, гидов, тематических исследований. Категорию представляет платформа для анализа и систематизации контента Netline.

6. Прямые трансляции (Live Streaming) — данные сервисы помогают издателям находить подходящих им стримеров. В настоящее время сконцентрированы в игровой индустрии и ее главной площадке — Twitch. В отчете представлены StreamSpread.

7. Programmatic/SSP/Сети/Биржи (Programmatic/SSPs/Networks/Exchanges) — обширная категория, включающая платформы для издателей, с помощью которых они могут продавать нативную рекламу на своих площадках. Сюда эксперты включают Adblade (Adiant), AdsNative, Amobee, AOL Advertising, AppNexus, Buzzoola, Disney Digital Network, Disqus DoubleClick (Google), Hearst Digital Media, Kakao, Shareaholic, «Яндекс»

8. Мобильные Programmatic/SSP/Сети/Биржи/SDK (Mobile Programmatic/Networks/SSPs/Exchanges/SDKs) — во многом похожи на описанные выше сервисы, только со специализацией на мобильной рекламе и возможностью продавать нативку в приложениях. Многие позиционируют себя как SDK. В данной категории — AdMob (Google), Appodeal, Flurry, MoPub.

9. DSP (Demand Side Platform) — системы, взаимодействующие с несколькими SSP. Как правило, помогают оптимизировать расходы, снизить стоимость показа, клика и других показателей. Среди игроков — Platform.io, Digilant, Bucksense, Adform, BrightRoll ( Yahoo ), Keywee, Rubicon, Vibrant Media.

10. Мобильные DSP (Mobile DSPs) — аналогичные вышеописанным, но с фокусом на мобильные технологии. Представлены AdGoji, AppLift, Go2Mobi, Millennial Media (1 by AOL), SplickyMadvertise.

11. Социальные сети (Social Media) — инвентарь соцсетей нативен по своей природе. Большинство платформ предлагают подобный инвентарь, обычно «вписанный» в ленту новостей. Здесь как очевидные игроки — Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Foursquare, так и нишевые BakeSpace, BigOven, Digg, Xing.

12. Инструменты для управления рекламой в соцсетях (Social Media Ad Management) — фактически представляют собой DSP для социальных сетей. Некоторые подключаются к нескольких платформам, другие ограничиваются одной. Их преимущество — в единой панели управления и возможности оптимизировать размещение и расходы. Среди них — AdEspresso, Ampush, Facelift, Nanigans, Quantifi.

13. Биржи блогеров (Influencer Advertising) — площадки, где бренды могут подобрать инфлюэнсера для сотрудничества. Биржи готовы предложить клиентам свои технологии, систему расчетов, арбитраж и много другое. В этой сфере работают Adproval, Liquid Social, Brandplug, Markerly, Fullscreen, InfluencerBay, Unity.

14. Электронная коммерция (E-tail/Ecommerce) — поскольку нативная реклама зачастую считается вершиной воронки продаж, ряд компаний предлагает размещение в том месте и в то время, когда потребитель максимально готов к покупке. Здесь как крупнейшие онлайн-магазины, так и вспомогательные сервисы: Ebay , Etsy, Amazon Advertising, OZON, StackCommerce, E-Contenta, Narrativ.

15. Игры (In-Game) — предлагают решения для брендов, желающих найти подход к геймерам. Обычно специализируются на одном канале — консолях, мобильных устройствах или ПК. Спрашивать у Ad2Games, Gameloft, Etermax, Unity Ads, Nativex, Chartboost.

16. Мессенджеры (Messaging Apps) — у многих мессенджеров есть нативные форматы. Подобные опции предлагают Viber, Facebook Messenger, Tencent (WeChat), Tango, Kik, Pinger.

17. Электронная почта (Email) — долгое время электронная почта была одним из самых эффективных каналов. Эксперты уверены, что данная категория пока сохраняет потенциал роста. В категорию включают Gold Lasso, LiveIntent, Passendo, PowerInbox.

18. Приложения для знакомств (Dating Apps) — даже здесь есть место нативной рекламе. Например, Match Media Group размещает спонсорский контент в Tinder, Match, OkCupid, Meetic, PeopleMedia, PlentyOfFish. Собственные решения имеются у Grindr.

19. Атрибуция и аналитика (Attribution & Analytics) — самые разные инструменты для сбора данных и анализа кампаний, помогающие оценить эффективность затрат на спонсорский контент. Такие решения предлагают LiveRamp, Parse. ly, Adjust, AppsFlyer, Post Intelligence.

20. «Шпионы» (Spy Tools) — возможность узнать чуть больше про успехи конкурентов в нативной рекламе. В этом списке — SpyOver, Adbeat, NAtiveAdBuzz, Anstrex, Brandtale, WhatRunsWhere.

21. Оптимизация анализа и систематизации контента (Content Discovery Optimization) — заставляют лучше работать системы рекомендаций, в интересах брендов (увеличивают вовлеченность) и издателей (увеличивают CTR и число показов). Такие решения предлагают Brax, ThoughtLeadr, Tiller.

22. Блокчейн (Blockchain) — технология нашла применение в сфере нативной рекламы как способ повысить прозрачность процессов и качество инвентаря. Быстроразвивающийся сегмент, представленный adChain, AdEx, MadHive, Brave, Faktor, Qchain, Papyrus, SpankChain.

23. Биржи спонсируемого контента (Sponsored Content Marketplaces) — место встречи издателей с брендами, желающих создавать качественные материалы. MobSoc Media, PRNEWS . io, Playbuzz, NewsLauncher, /syndicate, Platform 360.

24. Управление контентом (Content Management) — сервисы для издателей, которые стремятся повысить эффективности нативной рекламы с помощью аналитики и тестирования. К ним относятся Chorus, Fabl, Polar.

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25. Антиблокировщики (Anti-Ad Blocking) — помогают издателям бороться с пользователями блокировщиков рекламы. Например, перекрывают доступ к контенту и просят отключить расширение. Подобные решения разрабатывают AdBack, AdRecover, Page Fair.

26. CRM — помощники для увеличения продаж нативной и ненативной рекламы. Заточены под нужды издателей. Представитель сегмента — компания MediaRadar.